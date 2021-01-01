ظاهرة مفزعة.. السماء تمطر فئران حية وميتة على رؤوس الناس في استراليا



السماء تمطر فئران حية وميتة السماء تمطر فئران حية وميتة

اينما وضع أشخاص أقدامهم تتساقط الفئران الميتة من السماء فوق رؤوس من يمر في لحظات مثيرة للرعب والفزع، لتعتبر واقعة تساقط الفئران التي رصدتها الكاميرات شديدة الغرابة للغاية.



فقد عانت أستراليا من طاعون ضخم من القوارض في الأسابيع الأخيرة، انتشر في الشوارع وتساقطت من السماء كالأمطار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



فيما شاركت "لوسي ثاكراي" الصحفية في ABC ، ​​مقطع فيديو يوضح مدى سوء الوضع ، حيث تظهر الفئران وهي تسقط من السماء، فيما بدأ عشرات القوارض النافقة والحيّة في السقوط، مما تسبب في تراكم أجسادهم على الأرض.

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تمكنت بعض الفئران من الهرب ، لكن الفئران الحية كانت تتراكم بسرعة مع القوارض الميتة، وقد تمت مشاركة المقطع على "تويتر" وجذب بالفعل مئات التعليقات.وأشار السكان في استراليا أن الفئران المنتشرة بكثرة في الفترة الأخير تدمر المحاصيل الزراعية وتتوصل إلى الصوامع وتسبب التلف في الحبوب، كما اكتشفت تريسي جونز عند تنظيف البريمة وبدأت تمطر الفئران.كل هذه المشاهد واللقطات المؤسفة لم يعرف أحد من أين تأتي كل هذا الفئران ومن أين تسقطها السماء، فيما جعلت الناس تشعر بالرعب ولكن ما رأوه، وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "ما زلت أفكر في أن لقطات طاعون الفأر لا يمكن أن تزداد سوءًا ولكنها ستسوء بعد ذلك".وأضاف آخر: "هذا أسوأ شيء أراه طوال العام" وكتب أخر: 'اسمع كثيرًا عن تمطر القطط والكلاب ولكن لم تمطر قط قبل أن تمطر الفئران، يا له من أمر فظيع".وأشار أحد المستخدمين: "إذا لم يكن على شريط فيديو، لكان من الصعب تصديق ذلك، يا له من كابوس"، فيما أدى وباء الفئران إلى مطالبة المزارعين باتخاذ إجراءات من الحكومة الأسترالية لمكافحة الأعداد التي لا تنتهي من الفئران.