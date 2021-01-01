15 فائدة لتناول منقوع لبان الدكر



لبان الدكر لبان الدكر

قدمت الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول منقوع لبان الدكر.



وتعد فوائد ذكر اللبانلا تعد ولا تحصى سواء للبلغم أو للبشرة أو الشعر او للذاكرة والوقاية من السرطان فله فوائد تجعلك لا تتجاهل تناوله بصرف النظر عن مذاقه غير المستحب.



وفوائد ذكر اللبان..

١يعالج الكحه و البلغم و التجاعيد و يقوي الذاكره و يخسس و يشد البشره.

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٢- مهدئ قوي للكحة ومذيب رائع للبلغم ، ويعالج التهابات الشعب الهوائية ، وبالتالي يعالج الربو .٣- له القدرة على علاج أعراض البرد بشكل كامل .٤- يقلل من أعراض الشيخوخة ، لقدرته الى انتاج هرمون الاستروچين .٥-كما أن اللبان الدكر يساعد على فقدان الوزن وشد ترهلات الجلد.٦- تناوله يقلل من آلام التهابات المفاصل شيئًا فشيئًا .٧- اللبان الذكر له قدره على خفض مستوى ضغط الدم ، بتناول كوبين من منقوعه كوبًا في الصباح وآخر في المساء .٨- يعتبر اللبان الدكر مطهر للجهاز الهضمي من الجراثيم والبكتيريا .٩- المضمضة بمنقوع اللبان الدكر يقضي على رائحة الفم الكريهة ، ومسكن أيضًا لآلام الأسنان ، ويعالج كذلك التهابات اللثة.١٠- تدليك فروة الرأس بمنقوع اللبان الذكر يوقف تساقط الشعر ويقوي البصيلات .١١- تناول منقوع اللبان الذكر يعالج المغص لقدرته على تهدئة تقلصات العضلات .١٢- تدليك البشرة بمنقوع اللبان الدكر يعمل علي التخلص من تجاعيد البشرة .١٣- اللبان الدكر له القدرة على علاج الإسهال ، حتى الإسهال المزمن .١٤- يهدئ من آلام الطمث، ليس فقط لقدرته على تهدئة تقلصات العضلات بل لأنه مدر للحيض .- مهدئ للأعصاب ويزيل التوتر.١٥- يقضي على انتفاخ البطن ، ويخلص من عسر الهضم .طريقة استخدامه للتخسيس:نصع ملعقة صغيره من اللبان الذكر في كوب ماء مغلي ثم نقلبه و نغطيه و نتركه حتي يصبح لونه ابيض، ثم قبل كل وجبة نقلبه و ناخد منه كوب صغير .