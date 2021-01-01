اتحاد الكرة يعلن عن جدول الدوري المعدل 17 مايو

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حددت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة موعد الإعلان عن جدول الدوري المعدل بعد تأجيل تصفيات مونديال ٢٠٢٢.







ومن المقرر أن تعلن إدارة المسابقات عن الجدول المعدل خلال يوم ١٧ مايو الجاري بعد اعتماده من الجهات الأمنية.

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كان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف مصير جدول الدوري الممتاز بعد تأجيل تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢.وقال المصدر إن هناك تعديلات على مواعيد مباريات المسابقة المحلية سيتم الإعلان عنها فور الحصول على موافقة الجهات الأمنية.وأضاف أن تأجيل تصفيات المونديال ساهم فى التخفيف من الضغط على الجبلاية فى ملف انهاء الدورى ليكون منتصف شهر أغسطس المقبل بدلا من ٣٠ سبتمبر القادم.ولفت إلى أن انتهاء الدورى منتصف شهر أغسطس المقبل يمنح لاعبي أندية البطولة المحلية متسعا من الوقت لإراحة اللاعبين فى ظل تلاحم المواسم.وأشار إلى أن مباريات الدورى سوف تقام أثناء مشاركة منتخب مصر الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو فى يوليو المقبل، بعد موافقة غالبية الأندية، وعلى رأسها الأهلى الذى وافق على اللعب بدون لاعبى المنتخب الأوليمبى.كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة قررت إلغاء مباراة منتخب مصر الودية أمام بورندى يوم ٣ يونيو المقبل بعد تأجيل تصفيات المونديال.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".وقال “الفيفا” في بيان عبر موقعه الرسمي: "بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثّر بجائحة COVID-19 والحاجة لضمان ظروف اللعب المُثلى لجميع الفرق، فقد تقرر تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022، والتي كان من المقرر أن تُلعب في يونيو 2021".وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم: "تم إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر2021 بالإضافة إلى مارس2022".وكان من المقرر أن تنطلق التصفيات في بداية يونيو المقبل، بعدما تأجلت بالفعل من أكتوبر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.وأصدر (الكاف) قائمة بالملاعب المعتمدة خلال أول جولتين من التصفيات، الأمر الذي ترك ربع المنتخبات الأربعين المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بدون ملاعب لخوض مبارياتها على أرضها.وتضم الدول التي لم تشملها القائمة السنغال، التي شاركت في كأس العالم الأخيرة 2018 في روسيا، ومالي التي كانت ضمن المصنفين في الجولة الأولى من التصفيات.وشملت القائمة أيضا بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيريا ومالاوي وناميبيا والنيجر وسيراليون، لكن التأخير سيمنحها الوقت لإجراء بعض التطوير اللازم في ملاعبها.ويعني تأجيل التصفيات إقامة جولتين في كل فترة توقف في الأجندة الدولية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الحالي.ويتأهل متصدرو المجموعات العشر إلى المرحلة النهائية في مارس المقبل، حيث تقام مباراتا ذهاب وعودة على أن يتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى نهائيات قطر 2022.وكانت القرعة أوقعت المنتخب المصري في المجموعة السادسة إلى جوار كل من أنجولا والجابون وليبيا.وفي حالة تصدر مصر المجموعة، ستواجه أحد أبطال المجموعات التسع الأخرى من أجل خوض مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المتأهل إلى المونديال.