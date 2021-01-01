هندسة القاهرة تضم برامج جديدة خلال الفصل الدراسى الثانى ... تفاصيل



كلية الهندسة بجامعة القاهرة كلية الهندسة بجامعة القاهرة

تسعى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، دائما إلى التطوير وإدخال برامج جديدة تساعد الطلاب فى حياتهم العملية فيما بعد.



‎وفى هذا التقرير ننشر لكم أهم البرامج الجديدة التي أدخلتها كلية الهندسة هذه الفترة.



‎أضافت كلية الهندسة بجامعة القاهرة أربعة برامج جديدة لمجموعة البرامج الحاصلة على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد NAQAAE وهى:

قد يعجبك أيضا...

‎بنظام الفصلين الدراسيين:‎١- هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية ELC‎٢-الهندسة الحيوية والطبية والمنظومات SBE‎٣- هندسة الحاسبات CMP‎وبنظام الساعات المعتمدة:‎١- هندسة الاتصالات والحاسبات CCE‎وبذلك يصبح عدد برامج الكلية المعتمدة من الهيئة هي عشر برامج بالتمام والكمال، كما أنه جار التنسيق لإضافة عدد من البرامج الجديدة خلال الفترة القادمة.‎وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من اعتماد أكبر حركة تعديلات وتحديثات بالهيكل التنظيمي والوظيفي للجامعة منذ نشأتها؛ مشيراً إلى أن التعديلات جاءت ضمن رؤية الجامعة لتطوير العمل وتطوير الأداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقا للتحول نحو جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث.‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت إن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في طريق التحسين المستمر لجودة الأداء الإداري ودعم الجهود المبذولة لخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية وأهداف الجامعة الاستراتيجية، مؤكدا أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الهيكل التنظيمي بالجامعة في تنظيم العمل وتحمل كل مسؤولياته في إطار التحول نحو العالمية.‎وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الهيكل التنظيمي سيعمل على توزيع الوظائف والمهام بين العاملين، وبيان المسئوليات والعلاقات بين الوظائف، كما أنه يوضح هرم السلطة وتدرجها وعلاقة الارتباط بين الرئيس والمرؤوسين، ويعمل علي انتظام تدفق العمليات الإدارية بكفاءة وفاعلية، ويساعد العاملين على فهم بيئة العمل بالشكل الذي يمنع الارباك في أداء العمليات الإدارية وكفاءتها وتحليلها، ويساهم في تشجيع العاملين على المشاركة الإيجابية في تفعيل الأداء التنظيمي داخل الجامعة.‎وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت إلى أن التعديلات تأتي أيضا وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي: التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي، مشيدا بالتعاون البناء والمثمر بين الجامعة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي ساهمت في التجديدات التي حدثت بهياكل الجامعة التنظيمية.