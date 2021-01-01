تفاصيل القرارات الآخيرة لـ المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والكليات المعتمدة

أجرى المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، وذلك برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد حلمي الغر أمين عام المجلس، أعضاء المجلس، بمقر الجامعة المصرية الروسية.
جاءت قرارات الوزير من خلال اجتماع المجلس الاعلى للجامعات الخاصة بتوجه على التشديد في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالإضافة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا في الجامعات، بينما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية لتقليل أعداد الطلاب في المدرجات وداخل قاعات التدريس والمعامل، بينما يتم تقليل الزمن المخصص للمحاضرات وأوقات تواجد الأستاذة والعاملين بشكل يسمح بأنتظام سير العملية التعليمية، وذلك مع مراعاة استخدام التعليم عن بُعد بأكبر قدر ممكن؛ بهدف تقليل تواجد الطلاب بالجامعات.
ووجه الوزير المجلس الاعلى للجامعات الخاصة فيما يخص استخراج الشهادات والأوراق الرسمية بالقيام والاستعانة بالمركز القومي للأوراق الثبوتية وذلك لضمان أن تكون الشهادات والاوراق آمنة وغير قابلة للتزوير.
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