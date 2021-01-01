لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على أبرز مسابقات الفصل الدراسى الثانى



جامعة القاهرة جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لدراسات وبحوث خدمة المجتمع، وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر، وقررت اللجنة العليا للمسابقة طرح موضوع "تنمية الريف المصري وبناء شخصية المواطن" ليكون موضوعًا بحثيًا للمسابقة لعام 2021.

ونوهت جامعة القاهرة على الطلاب المشاركين إبراز فكرة تنمية الريف المصري، خاصة وأن المساهمة في بناء شخصية المواطن تعد أحد أهداف استراتيجية جامعة القاهرة المعلنة منذ 2017.





كما أعلنت الجامعة أن آخر موعد لتقديم الأبحاث هو 30 سبتمبر 2021، وبعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة يتم إعلان النتائج في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2021، ويعقب ذلك توزيع الجوائز.



وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه تم تخصيص جوائز قيمتها 70 ألف جنيه للفائزين، وهى:

25 ألف جنيه للفائز الأول.

15 ألفًا للفائز الثاني.

و 10 آلاف للفائز الثالث.

10 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل جائزة 2000 جنيه .

قد يعجبك أيضا...

جدير بالذكر أن مسابقة "وقف الفنجري" لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا منذ عام 2005 لبحث قضايا تنموية محددة، من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمع المصري، وتهدف إلى تشجيع البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات تنموية، كالتعليم، والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وت العشوائيات، وغيرها.وفى نفس السياق ، تسعى كلية الهندسة جامعة القاهرة ، القيام بعمل ورش عمل للطلاب بالإضافة إلى المسابقات الاونلاين التى يقدمها اتحاد الطلاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وذلك منذ تحول الدراسة اونلاين .قام اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، انشاء مسابقة اونلاين للطلاب الموهوبين فى كافة المجالات مثل الغناء و graphic designer و الاعمال اليدوية و الرسم و digital art ومجال العزف .و كشف اتحاد الطلاب عن كيفية تقيم الطلاب ووذلك عن طريق الكومنتات على صور الطلاب من خلال صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .كما تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة القاهرة، مسابقة Online للطلاب في مجال الشعر (الفصحى - العامية)، وذلك في موضوعات “العاشر من رمضان - شهداء الجيش والشرطة - كوفيد 19 - الريف المصري”، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.ونوهت الإدارة إلى أن مجالات المسابقة وموضوعاتها تستهدف تعميق روح الولاء والانتماء للوطن، والتفاعل بوعي مع واقعه وقضاياه المعاصرة لخلق جيل قادر على البناء والإبداع، والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققها الدولة بإرادة قيادة وطنية حكيمة، وشعب قادر على العطاء.كما تم تشكيل لجان تحكيم المسابقة من أساتذة الأدب والنقد بالجامعة، وأنه سيتم تطبيق معايير التحكيم على أساس طبيعة التجربة الشعرية ومستوى الصدق الفني، ومستوى الأداء اللغوي والتصويري، والقدرة على نقل التجربة وتمثل الموقف، وإبراز الحدث موضوع القصيدة بشكل فني، والصفاء اللغوي وسلامة الصياغة، وطبيعة الملكة الإبداعية والإبتكار، مؤكدًا استبعاد الأعمال المنقولة والمكررة.كما أعلنت الجامعة أنه على الطلاب الراغبين في الاشتراك بالمسابقة، إرسال مشاركاتهم بحد أقصى يوم الاثنين 31 مايو 2021 على البريد الإلكتروني لرعاية الشباب youth.cultural.cu.edu.eg@gmail.com .