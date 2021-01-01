4 نصائح لعلاج خشونة الركبة قبل العلاج الدوائى.. أهمها تخفيض الوزن



نصائح لعلاج خشونة الركبة نصائح لعلاج خشونة الركبة

يتعرض البعض لألم فى الركبة نتيجة خشونة المفاصل، ووفقا لموقع " the health " الطبى فإن أعراض الخشونة تبدأ عادة من الركبة والشعور بآلام شديدة بها.



وأضاف الموقع، أن الإصابة بالخشونة درجات فى الجسم فهناك الطفيفة منها، وهناك الأشد التى يبدأ فيها الشخص المصاب بالشعور بصوت خارج من الركبة، خاصة أثناء طلوع السلم، أو السجود لأداء الصلاة وغيرها أو السير لفترات طويلة، كما أن المصاب بالخشونة لا يستطيع ممارسة رياضيات معينة تسبب له الكثير من الألم، ولابد من استشارة الطبيب لتشخيص الحالة ووضع قواعد العلاج.



وأشار الموقع، إلى ضرورة اتباع أصحاب مرض الخشونة عدد من النصائح قبل البدء فى اتخاذ العلاج الدوائى اللازم لحالتهم من أهمها:

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1 الحفاظ على الوزن الصحى المناسب بعيدًا عن السمنة والدهون.2 ممارسة الرياضة لتقوية العضلات المحيطة بالركبتين وفقًا لما يحددها الطبيب.3 الحفاظ على إجراء جلسات العلاج الطبيعى لتحسين وضع الركبة.4 استخدام الماء الدافىء يوميًا كل مساء على المفاصل والركبتين.وقال الموقع ، إن تخفيض الوزن ووضع الجسم فى إطار الوزن الصحى يعتبر أفضل العلاجات وأولها لمرضى خشونة الركبة ، حيث إن زيادة الوزن ترفع من زيادة تحمل الركبة لطاقات إضافية قد لا تستطيع استيعابها فى حالة الخشونة ، ولن يستطيع المريض حينها الوقوف كثيرا أو أداء مهامة اليومية بصورة طبيعية ، والجسم المثالى فى الوزن غالبا لا يصاب بآلام الركبة أو حدوث الخشونة .