يتعرض البعض لألم فى الركبة نتيجة خشونة المفاصل، ووفقا لموقع " the health " الطبى فإن أعراض الخشونة تبدأ عادة من الركبة والشعور بآلام شديدة بها.
وأضاف الموقع، أن الإصابة بالخشونة درجات فى الجسم فهناك الطفيفة منها، وهناك الأشد التى يبدأ فيها الشخص المصاب بالشعور بصوت خارج من الركبة، خاصة أثناء طلوع السلم، أو السجود لأداء الصلاة وغيرها أو السير لفترات طويلة، كما أن المصاب بالخشونة لا يستطيع ممارسة رياضيات معينة تسبب له الكثير من الألم، ولابد من استشارة الطبيب لتشخيص الحالة ووضع قواعد العلاج.
وأشار الموقع، إلى ضرورة اتباع أصحاب مرض الخشونة عدد من النصائح قبل البدء فى اتخاذ العلاج الدوائى اللازم لحالتهم من أهمها:
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التعليقات على 4 نصائح لعلاج خشونة الركبة قبل العلاج الدوائى.. أهمها تخفيض الوزن
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