3 أنواع شاى قبل النوم مفيدة للأمعاء بعد تناول وجبة العشاء



أنواع شاى قبل النوم مفيدة للأمعاء أنواع شاى قبل النوم مفيدة للأمعاء

بالنسبة لمعظم الناس يعتبر العشاء أكبر وجبة فى اليوم وقد تعانى من ضيق فى الجهاز الهضمى فى الساعات التى تلى تناول العشاء وفى صباح اليوم التالى، ويمكن أن يؤدى أيضًا إلى بعض الآثار الجانبية مثل الإسهال أو الإمساك.



ووفقا لموقع Well + Good يمكن أن يساعد تناول الطعام فى وقت مبكر من المساء أو الأطعمة التى يسهل هضمها (مثل الحساء والسمك والعدس والأرز) فى تخفيف مشاكل الجهاز الهضمى، وكذلك تناول الشاى الصحى الملىء بالأعشاب التى تهدف إلى تهدئة المعدة وتساعد على الهضم بعد العشاء، لا تستهين أبدًا بقوة النباتات.





شاي الزنجبيل



يتصدر شاي الزنجبيل قائمة اختصاصيى التغذية بأنواع الشاي الصحية التي يمكن تناولها في المساء، وأظهرت بعض الدراسات الصغيرة أن الزنجبيل يمكن أن يسرع من إفراغ المعدة، ما يساعد على منع عسر الهضم، هذا يعني أن الاستمتاع بفنجان ساخن من شاي الزنجبيل يمكن أن يساعد في جعل عملية الهضم أسرع قليلاً حتى لا تجعلك معدتك مستيقظة أثناء محاولتك النوم.



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شاى النعناعلقد استخدم النعناع لعدة قرون لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، فهو يهدئ المعدة عن طريق منع تقلص عضلات المعدة ، لقد ثبت أنه مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.لهذه الأسباب يمكن أن يكون شاي النعناع مفيدًا للشرب في المساء للمساعدة في تهدئة المعدة، سواء كان ذلك بسبب شيء أكلته أو بسبب الأعصاب في كلتا الحالتين ، ستعمل سحرها على تهدئة الجهاز الهضمي حتى تتمكن من النوم بشكل أسهل.شاى البابونجهذا شاي كلاسيكي قبل النوم لأن العشب مرتبط بشدة بالاسترخاء ويتمتع بفوائد صحية للأمعاء أيضًا. حيث يحتوي على البريبايوتكس، وهي غذاء لبكتيريا الأمعاء ويمكن أن تساعد أيضًا في تخفيف الإمساك، أي طعام أو عشب يمكن أن يساعد في زيادة كمية البكتيريا النافعة في القناة الهضمية يستحق بالتأكيد تناوله.