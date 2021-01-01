3 أنواع شاى قبل النوم مفيدة للأمعاء بعد تناول وجبة العشاء

بالنسبة لمعظم الناس يعتبر العشاء أكبر وجبة فى اليوم وقد تعانى من ضيق فى الجهاز الهضمى فى الساعات التى تلى تناول العشاء وفى صباح اليوم التالى، ويمكن أن يؤدى أيضًا إلى بعض الآثار الجانبية مثل الإسهال أو الإمساك.
ووفقا لموقع Well + Good يمكن أن يساعد تناول الطعام فى وقت مبكر من المساء أو الأطعمة التى يسهل هضمها (مثل الحساء والسمك والعدس والأرز) فى تخفيف مشاكل الجهاز الهضمى، وكذلك تناول الشاى الصحى الملىء بالأعشاب التى تهدف إلى تهدئة المعدة وتساعد على الهضم بعد العشاء، لا تستهين أبدًا بقوة النباتات.
شاي الزنجبيل
يتصدر شاي الزنجبيل قائمة اختصاصيى التغذية بأنواع الشاي الصحية التي يمكن تناولها في المساء، وأظهرت بعض الدراسات الصغيرة أن الزنجبيل يمكن أن يسرع من إفراغ المعدة، ما يساعد على منع عسر الهضم، هذا يعني أن الاستمتاع بفنجان ساخن من شاي الزنجبيل يمكن أن يساعد في جعل عملية الهضم أسرع قليلاً حتى لا تجعلك معدتك مستيقظة أثناء محاولتك النوم.
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