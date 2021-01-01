طريقة عمل الكحك الناعم محشو أو سادة.. اعمليه فى البيت بطعم الجاهز



طريقة عمل الكحك الناعم طريقة عمل الكحك الناعم

يفضل الكثير من الأشخاص تناول مخبوزات العيد مع كوب شاى أو لبن، وخاصة الكحك السادة والمحشو، بالعجوة أو الملبن، ولكن يفضل البعض شراء الكحك الناعم، لسهولة تناوله، ولهذا يلجأ البعض لشرائه من المحلات، ولتوفير النفقات وضمان صحة مكوناته، نستعرض فى هذا التقرير، طريقة عمل الكحك الناعم، من خلال اتباع خطوات بسيطة وسهلة.



طريقة عمل الكحك الناعم: أولاً المكونات

2 ونصف كوب من السمن البلدي.



2 ملعقة كبيرة من السمسم.

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ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.مكونات الحشو "ملبن أو مكسرات أو عجوة، حسب الرغبة ".رشة صغيرة من الملح.8 أكواب من الدقيق الأبيض.ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.كوب لبن دافئ.ملعقة سكر.كوب سكر بودرة ناعم.ثانيًا: طريقة عمل الكحك الناعميجب فى الخطوة الأولى، تحضير وعاء عميق، ووضع الدقيق فيه وكذلك رائحة الكحك والسمسم ورشة الملح مع تقليب المكونات، ثم تسخين السمن على النار وبعد ذلك يضاف على الخليط المكون من الدقيق ورائحة الكحك ورشة الملح مع التقليب جيداً.وبعد ذلك، يجب فرك الخليط براحة اليد، للحصول على عجينة متماسكة، وكحك ناعم، وبعد إذابة الخميرة فى ربع كوب من اللبن الدافئ، وإضافة معلقة السكر يجب إضافة الباقى من اللبن والخميرة إلى العجينة مع عجن الخليط جيدًا.يجب تقطيع العجين إلى قطع صغيرة وتشكيلها باستخدام قطاعة الكحك، وتشكيل العجين لقطع صغيرة، على هيئة كرة ثم وضع قطعة الحشو فى العجين.بعدها نشكل القطعة من خلال وضعها فى قالب كحك، ووضع الكحك فى صاجات مدهون بالسمن، مع ضبط الفرن على درجة حرارة 200 ، ثم وضع الصاجات فى الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى يحصل على اللون الذهبى، ثم إخراج الصاجات حتى يبرد الكحك ويرش عليه بعد ذلك السكر البودرة ويقدم لأفراد الأسرة.