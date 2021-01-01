وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية ..عشان وشك ينور فى العيد



وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية

تتعرض بعض النساء طوال الوقت لأشعة الشمس، مما يتسبب فى تغير لون بشرتهن، ويصبح لونها داكنا، مما يتسبب فى شعورها بالإحراج أمام الآخرين، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية، من خلال اتباع عدة خطوات، وفقاً لما ذكره موقع " blushin ".



وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية: وصفة عصير التفاح والليمون

يجب هرس شريحة تفاح بشوكة، للحصول على عجينة ثم إضافة بعض قطرات من عصير الليمون، يكفى لعمل عجينة، ووضعها على الوجه، لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء البارد، مما يساعد فى الحصول على بشرة مشرقة.



وصفة عصير النعناع لتفتيح البشرة الدهنية

يجب تحضير بعض أوراق النعناع وأوراق النيم الهندى، ثم هرسهم معاً لعمل عجينة، ووضعها على وجه نظيف، وتركه لمدة نصف ساعة، ثم غسل الوجه بالماء، حيث يساعد النعناع فى الحصول على بشرة خالية من الزيوت، كما يعمل على إزالة البثور والدمامل، و يمكن طحن بعض الأوراق بكميات كبيرة وتخزينها في الثلاجة، لاستعمالها عند الحاجة.

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وصفة الفراولة والعسل لتفتيح البشرة الدهنيةتحتوى الفراولة على نسبة عالية من حمض الإيلاجيك، الذى يساعد على تفتيح البشرة، لذا يمكن طحن حبة فراولة في مطحنة للحصول على عجينة ناعمة، ثم إضافة 1 ملعقة صغيرة من العسل العضوي، ووضع العجينة على الوجه وتركها حتى تجف، مع تكرار الوصفة مرتين فى الأسبوع.وصفة الخيار لتفتيح البشرة الدهنيةيحتوى الخيار على نسبة عالية من الماء، كما يساعد على تفتيح البشرة، لذلك ينصح بوضع بعض شرائح الخيار على الوجه، وتركه لبعض الوقت، ثم غسل الوجه بالماء العادى، ويمكن أيضاً إضافة عصير الليمون أو العسل للخليط، ووضعه على الوجه مع الانتظار لمدة 20 دقيقة، قبل غسله بالماء للحصول على وجه مشرق.وصفة الكركم لتفتيح البشرة الدهنيةيحتوى الكركم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، حيث يساعد على تفتيح البشرة من خلال إضافة بعض دقيق ووضع الخليط على الوجه وتركه لمدة 10 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.