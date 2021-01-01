وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية ..عشان وشك ينور فى العيد

تتعرض بعض النساء طوال الوقت لأشعة الشمس، مما يتسبب فى تغير لون بشرتهن، ويصبح لونها داكنا، مما يتسبب فى شعورها بالإحراج أمام الآخرين، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية، من خلال اتباع عدة خطوات، وفقاً لما ذكره موقع " blushin ".
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية: وصفة عصير التفاح والليمون
يجب هرس شريحة تفاح بشوكة، للحصول على عجينة ثم إضافة بعض قطرات من عصير الليمون، يكفى لعمل عجينة، ووضعها على الوجه، لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء البارد، مما يساعد فى الحصول على بشرة مشرقة.
وصفة عصير النعناع لتفتيح البشرة الدهنية
يجب تحضير بعض أوراق النعناع وأوراق النيم الهندى، ثم هرسهم معاً لعمل عجينة، ووضعها على وجه نظيف، وتركه لمدة نصف ساعة، ثم غسل الوجه بالماء، حيث يساعد النعناع فى الحصول على بشرة خالية من الزيوت، كما يعمل على إزالة البثور والدمامل، و يمكن طحن بعض الأوراق بكميات كبيرة وتخزينها في الثلاجة، لاستعمالها عند الحاجة.
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