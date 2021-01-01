لو هتصبغى شعرك قبل العيد.. اعرفى إزاى تختارى اللون المناسب لبشرتك



إزاى تختارى اللون المناسب لبشرتك إزاى تختارى اللون المناسب لبشرتك

مع حلول العيد تبدأ الكثير من الفتيات ليس فقط شراء الملابس الجديدة لكن أيضا التغيير فى شكل شعرها من خلال الحصول على لون جديد وصبغه، كما أن الشعر الرمادى يشكل كابوسًا لكثير من السيدات لأنه يظهر فى نفس الوقت الذى تبدأ فيه التجاعيد فى الظهور على الوجه.



وقد تبدأ الكثير من الفتيات فى التفكير فى الحصول على مظهر جديد ولوك شبابى، من خلال صبغة الشعر، ففى بعض الأحيان قد يساعد تغيير بسيط فى درجة لون شعرك على جعلك تبدين أصغر سنًا، وأيضا تحصلين على مظهر جيد، وفى التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد" بعض النصائح عند اختيار الألوان.





1. بنى فاتح أو درجات الشيكولاتة:يمكن أن يبدو هذا اللون جيدًا على أى امرأة، لكن من المهم مراعاة لون بشرتك قبل اتخاذ قرار بشأن الخيار الأفضل، أكثر الأشياء المرغوبة هو تفتيح لون شعرك بدرجة أو لونين لتحقيق تأثير مضاد للشيخوخة، وحال اختيار اللون البنى الغامق، من الأفضل تجنبه لأنه يقوى الملامح ويجعل التجاعيد أكثر وضوحًا.2. الأشقرالأشقر البلاتينى ليس هو الأكثر مثالية، لأنه يمنحك مظهرًا أكبر سنًا بشكل عام، وإذا كانت بشرتك لا تسمر بسهولة أو كانت شاحبة جدًا، وكانت عيناك أفتح لونًا، فحاولى اختيار درجات اللون الرمادى أو الأبيض للأشقر.3. الهايلايتيمكن أن يضفى الهايلايت بأى لون لمسة طبيعية على الشعر ويمكن أن ينعم ملامح وجهك، إذا كان شعرك بنيًا فمن المثالى اختيار درجة لون العسل، وإذا كنتى شقراء، يمكنك تجربة الدرجات الفاتحة لتحقيق هذا التأثير الشبابى، ما يجعل شعرك يبدو مليئًا بالسطوع والإشراق وإذا كنتِ امرأة سمراء، فإن الدرجات البرونزية هي الخيار الأفضل.4. الدرجات النحاسيةيوصى بشدة باستخدام هذه الدرجات عندما يتعلق الأمر بالبشرة الفاتحة، حيث تجلب مزيدًا من الضوء على الوجه وتساعدك في الحصول على مظهر أكثر شبابًا، إذا كانت بشرتك صافية، فمن المثالي استخدام النحاسى الغامق لإضافة لمعان إلى مظهرك، وفى حالة البشرة القمحاوية، من الأفضل اختيار النحاس الذي يحده باللون الأحمر المحترق، لتجنب تكوين مظهر برتقالي على بشرتك.5. العسلىيفضل هذا النوع من الألوان للبشرة الفاتحة أو المتوسطة أو البنية، إنه مثالى لأى نوع من أنواع الشعر، خاصةً المموج أو المجعد، و يمكن أن تؤدى إضافة الهايلايت إلى درجات العسلى إلى تنعيم ملامح الوجه وإعطاء الشعر مظهرًا أكثر كثافة، ما ينعش المظهر، أيضًا هذا اللون مثالى لإحداث تغيير جرىء فى المظهر، ويمكن أن يمنح شعرك مظهرًا متألقًا وشابًا.















