6 طرق لارتداء الاسكارف فى الصيف.."إكسسوار للشعر أو شال خفيف"



طرق لارتداء الاسكارف فى الصيف طرق لارتداء الاسكارف فى الصيف

لا يعني مجرد حلول الصيف أنه لا يمكنك ارتداء الاسكارف المفضل لديك، فالوشاح هو ملحق متعدد الاستخدامات تم تصميمه للقيام بمهام متعددة ويمنحك مظهرا متألقا سواء فى الشتاء أو الصيف.



من المعروف ان هناك طرق معروفة لارتداء الاسكارف فى الشتاء، وبالنسبة لفصل الصيف من المهم ملاحظة أنه بالنسبة للطقس الأكثر دفئًا، عليك تجنب الأوشحة المصنوعة من التريكو السميك أو الأقمشة الثقيلة، فالأوشحة ذات الأقمشة الخفيفة هى الأكثر مثالية لفصل الصيف، إذا كنت ترغبين فى ارتداء الاسكارف فى الصيف إليك أكثر من طريقة لتنسيقه وفقا لموقع "your next shoes" :



1. إكسسوار للشعر:



استخدمي الوشاح كعصابة رأس أو ربطة شعر لمنح مظهرك نكهة أنثوية أكثر، ويمكنك استخدام وشاح مربع لتحقيق هذا النمط، اختارى واحدة صغيرة إلى متوسطة الحجم.

2. استخدميه كطبقة خفيفة فوق ملابسك الصيفية:فقط لأن الجو دافئ بالخارج لا يعني أنه لا يمكنك ارتداء الوشاح بالطريقة المعتادة، استخدمى واحدا من الأقمشة الخفيفة، مزين بتفاصيل مثيرة يجعل مظهرك مثاليا فى فصل الصيف.في الأيام التي يكون الجو فيها أكثر برودة من المعتاد، ارتدي وشاحًا مطبوعًا على الزي الذي ترتدينه لإضفاء لمسة من اللون على مظهرك.3. كربطة عنق:استخدمى وشاحك كمنديل للرقبة أو ربطة عنق لإضفاء لمسة جذابة على مظهرك، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي استخدام وشاح مربع صغير مطبوع بشكل جميل.4. ارتديه كشال:الصيف هو موسم القمصان بدون أكمام والسراويل القصيرة والفساتين القصيرة، لذلك يمكنك استخدام وشاحك لاستكمال هذه القطع، استخدميها كغطاء أو شال لإضفاء لمسة ساحرة على مظهرك، أو اربطي الأطراف معًا وارتديها مثل الكيمونو.5. ارتديه كفيست أو توب:لا تعرفين ماذا ترتدين أو لا يمكنك العثور على الجزء العلوي المثالي الذي يناسبك مع الجينز؟ لماذا لا تحولين أحد طرحك إلى توب أو فيست مناسب. سيكون مظهرك متجددا وعصريا.6. استخدميه كباندانا:استخدمي وشاحك المفضل مربع الحرير كباندانا للشعر مع جاكيت طويل أسود من الدنيم، وضعيه حول رأسك، وتأكدى من أن العقدة تتم على جانب جبهتك بدلاً من خلف الرأس وستبدين مذهلة.







