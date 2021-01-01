

طريقة عمل الفراخ المقرمشة طريقة عمل الفراخ المقرمشة

هناك العديد من الوجبات التي يفضل الأطفال تناولها من المطاعم، والتي تحرص الأمهات على تعلم طريقة إعدادها لهم في المنزل، خوفًا عليهم من تناول الطعام خارج المنزل، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وحرص الجميع على الجلوس في منازلهم للحفاظ على صحتهم.



طريقة عمل البرجر هي أكثر ما تبحث عنه الأمهات، خاصة أنها من أبرز الأكلات التي يقبل الأطفال على تناولها، جنبًا إلى جنب مع الفراخ المقرمشة، ومع الأيام الأخيرة في شهر رمضان المبارك تبدأ الأمهات في البحث عن أكلات سهلة ويفضلها الأطفال، وإليك في فطار 30 رمضان طريقة عمل الفراخ المقرمشة.



الفراخ المقرمشة

الفراخ المقرمشة

مقادير الفراخ المقرمشة

فرخة مقطعة 8 قطع أو دبابيس (حسب الرغبة)

قد يعجبك أيضا...

بقسماط ناعم أو خلطة للفراخ الكريسبي4 ملاعق مسطرة3 بيضات¼ كوب حليببصلجزركرفسثومطريقة الفراخ المقرمشةطريقة الفراخ المقرمشةفلفل أسودحبهانورق لورازعترروزماريبقدونسنشااستخدمي الملح والدقيق في غسل الفراخ جيدًا، وبعدها ضعيها في مصفاة للتخلص من المياه الموجودة فيها.ضعي كمية من المياه في إناء على النار، وضيفي إليها المكونات المتمثلة في البصل والثوم وورق اللورا والكرفس والحبهان والفلفل الأسود والجزر، واضيفي إليها الفراخ واسلقيها بنسبة 80 %.اخرخي الفراخ والخضراوات من الشوربة، وضعيها في مصفاة حتى تتخلص من المياه الموجودة فيها.ضعي المسطردة والبيض والحليب والروزماري والزعتر والبقدونس والملح والفلفل الأسود في بولة غويطة.رشي كمية من النشا على الفراخ حتى تساهم في أن تصبح مقرمشة، وضعي ملعقة من النشا أيضًا على الدقيق.ضعي الفراخ في البيض الممزوج بالمكونات السالف تحضيرها، اتركيها فيها لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتشرب التتبيلة جيدًا.ثم ضعيها في خليط الدقيق الممزوج بالنشا، وبعدها ضعيها في البيض مرة أخرى، وأخيرًا في البقسماط الناعم أو خلطة الفراخ الكريسبي.ضعيها في الفريزر لمدة نصف ساعة على الأقل قبل التحمير حتى يتماسك الخليط على الفراخ.حمري الفراخ في زيت غزير وساخن حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمشة.