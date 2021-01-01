تناول البروتين الكافي ضروري لتقوية العضلات والجلد والشعر والحفاظ عليها يجب أن تأكل ما لا يقل عن 0.35 جرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم، ويوصي أخصائيو التغذية بالحصول على العناصر الغذائية من خلال الأطعمة الكاملة بدلا من الحصول عليها في شكل مكملات غذائية حيث تحتوي الأطعمة الكاملة عادةً على صورة أكثر توازنًا من الفيتامينات والمعادن الإضافية التي يحتاجها جسمك، وفقا لتقرير لموقع insider.
يختلف المدخول اليومي الموصى به من البروتين لكل شخص، ولكن يجب أن تستهلك ما لا يقل عن 0.35 جرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم، ومن الإفطار إلى الوجبات الخفيفة، وهناك العديد من الطرق للحصول على البروتين الذي تحتاجه.
أنواع الأطعمة عالية البروتين لإضافتها إلى نظامك الغذائي
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مش بس اللحوم.. 6 أطعمة غنية بالبروتين أبرزها البسلة والتونة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق