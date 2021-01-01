مش بس اللحوم.. 6 أطعمة غنية بالبروتين أبرزها البسلة والتونة



التونة التونة

تناول البروتين الكافي ضروري لتقوية العضلات والجلد والشعر والحفاظ عليها يجب أن تأكل ما لا يقل عن 0.35 جرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم، ويوصي أخصائيو التغذية بالحصول على العناصر الغذائية من خلال الأطعمة الكاملة بدلا من الحصول عليها في شكل مكملات غذائية حيث تحتوي الأطعمة الكاملة عادةً على صورة أكثر توازنًا من الفيتامينات والمعادن الإضافية التي يحتاجها جسمك، وفقا لتقرير لموقع insider.



يختلف المدخول اليومي الموصى به من البروتين لكل شخص، ولكن يجب أن تستهلك ما لا يقل عن 0.35 جرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم، ومن الإفطار إلى الوجبات الخفيفة، وهناك العديد من الطرق للحصول على البروتين الذي تحتاجه.



أنواع الأطعمة عالية البروتين لإضافتها إلى نظامك الغذائي

قد يعجبك أيضا...

الدجاج: سواء كان الدجاج مشويًا أو في حساء أو جزءًا من ساندويتش، فإن الدجاج لذيذ ومغذي في نظامك الغذائي.البيض: البيض هو غذاء أساسي في الإفطار، البيضة الواحدة تحتوي على: 6 جرام من البروتين، 12٪ قيمة يومية.التونة: التونة هي سمكة متعددة الاستخدامات ، متوفرة مطبوخة في علبة ، كسمكة كاملة، أو معالجتها للأكل نيئة في اثنين أوقية من التونة المعلبة والمعبأة بالماء هناك11 جم من البروتين ، 22٪ من حاجه جسمك اليومية.الجمبري: يعتبر الجمبري طريقة سهلة لزيادة البروتين في السلطات أو المكرونة.الزبادي اليوناني: يُعد الزبادي اليوناني وجبة فطور أو وجبة خفيفة دسمة ولذيذة.لحم البقر: غالبًا ما يكون لحم البقر مرادفًا للبروتين.البسلة: البازلاء تنتمي إلى عائلة البقوليات وتوفر مجموعة من العناصر الغذائية داخل الجزء الخارجي الأخضر الصغير في 89 جرام من البازلاء يوجد5 جرام من البروتين.