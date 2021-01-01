موقف الكاف النهائى من حضور الجماهير فى مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " إقامة مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب إفريقي المقرر إقامتها مساء السبت المقبل بملعب السلام فى إطار لقاءات ذهاب دور الثمانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا دون حضور جماهير .



وجاء قرار الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز دون حضور جماهيري فى ظل انتشار فيروس كورونا فى العالم أجمع بشكل قوى خلال الأيام الماضية ،وقرر الكاف اقتصار الحضور فى المباراة على مجالس إدارات الناديين بجانب الدعوات المحددة من قبل الكاف .



ووصلت بعثة صن دوانز إلى القاهرة فى الساعات الماضية قبيل انطلاق مباراة الفريق أمام الأهلى بما يقرب من 4 أيام فى ظل السعى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأحمر والتى يسعى خلالها الفريق الجنوب إفريقي إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمة مباراة العودة.

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ويخوض صن داونز الجنوب إفريقي مرانه الأول اليوم الأربعاء بأحد الملاعب بالقاهرة، ومن المقرر أن يكون مرانا قويا خاصة بعدما فضل الجهاز الفنى للفريق إعطاء راحة أمس من التدريب فور وصول البعثة إلى مصر.وفى المقابل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة اليوم، ‏على أن يستأنف مرانه غدا الخميس لمواصلة التحضير لمواجهة صن داونز الجنوب ‏إفريقي التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.‏وأدى الأهلي مرانه عصر أمس على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف للمجموعة ‏التي شاركت في مباراة الزمالك التي أقيمت مساء أول أمس الاثنين على استاد القاهرة، ضمن ‏منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز، وذلك للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏فيما خاض باقي اللاعبين فقرة بدنية وتدريبات الكرة.‏وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، قد أكد إغلاق ملف بطولة الدوري بنهاية مباراة ‏الزمالك والتركيز في مباراة صن داونز، وذلك خلال حديثه مع اللاعبين قبل ‏انطلاق المران.‏ومن المقرر أن يدخل الفريق في معسكرا مغلقا غدا الخميس استعداداً لمواجهة بطل جنوب أفريقيا.وكان الأهلي تعادل مع الزمالك قبل يومين بمسابقة الدوري الممتاز بهدف لكل فريق، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة صن داونز المصيرية بدوري أبطال إفريقيا.