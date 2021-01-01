قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة في مصر عباس شراقي، إن إثيوبيا أصدرت عدة تصريحات أصرت خلالها على الملء الثاني، دون التوافق مع مصر.
وتابع "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، "أن الملء الثاني بدون اتفاق ملزم، يعني أن أديس أبابا ستفرض الهيمنة على النيل الأزرق، وبالتالي سيصعب التعامل مع إثيوبيا في سد النهضة، أو أي سدود اخرى جديدة، وقد يؤدي هذا الأمر إلى قيام دول المنابع الأخرى بأخذ المنهج الإثيوبي في بناء سد النهضة".
وأضاف: "أزمة سد النهضة نقطة فارقة بالنسبة لمصر، خاصة أن هذه الأزمة إذا لم تحل ستؤدي إلى بناء العديد من السدود سواء في إثيوبيا أو دول حوض نهر النيل".
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التعليقات على الكشف عن خسائر كبيرة ستتعرض لها مصر من الملء الثاني لسد النهضة
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