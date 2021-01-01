

المصرية للاتصالات: 22% زيادة في مشتركي الإنترنت بمصر خلال سنة المصرية للاتصالات: 22% زيادة في مشتركي الإنترنت بمصر خلال سنة

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.



قالت الشركة، إن عدد المشتركين في التليفون الثابت ارتفع 7%، ووزادت أعداد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 22%، ومشتركي المحمول بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



علق عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من العام 2021 قائلاً: شهدنا نموًا متميزاً في أرباح الشركة مع نمو الإيرادات بنسبة 20%، والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 42% بهامش ربح قدره 39%، وصافي الربح بعد تحييد أثار العناصر غير التشغيلية بنسبة 77%.

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أضاف حامد: لا يزال المحرك الرئيسي للنمو هو البيانات، للهاتف الثابت والمحمول، وقد شهدنا نموًا في أعداد العملاء وإنفاقهم على خدمات الاتصالات، وهو ما نواصل دفعه ليس فقط من خلال الاستثمار في شبكتنا، ولكن أيضًا في تحسين تجربة العملاء والتي بدورها سوف تعزز من مكانتنا الرائدة في السوق.وتابع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: هدفنا هو الاستمرار في ترجمة النمو المتميز في الإيرادات، بعد ظهور أثره على أرباح الشركة، إلى تدفقاتنا النقدية، نحن نراقب تدفقاتنا النقدية التشغيلية والحرة عن كثب ونواصل السعي في تطوير استراتيجيات بهدف ترشيد التكاليف والنفقات الرأسمالية مع دعم نمو الأعمال.