أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
قالت الشركة، إن عدد المشتركين في التليفون الثابت ارتفع 7%، ووزادت أعداد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 22%، ومشتركي المحمول بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
علق عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من العام 2021 قائلاً: شهدنا نموًا متميزاً في أرباح الشركة مع نمو الإيرادات بنسبة 20%، والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 42% بهامش ربح قدره 39%، وصافي الربح بعد تحييد أثار العناصر غير التشغيلية بنسبة 77%.
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التعليقات على المصرية للاتصالات: 22% زيادة في مشتركي الإنترنت بمصر خلال سنة
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