طريقة للكشف عن سرطان الدم في مرحلة مبكرة

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طريقة للكشف عن سرطان الدم في مرحلة مبكرة

قالت طبيبة أمراض الدم، يوليا نيناشيفا إن ارتفاع نسبة الهيموغلوبين وارتفاع كريات الدم الحمراء يمثلان سببا لاستشارة طبيب أمراض الدم، فقد تشير هذه الأعراض إلى مرض سرطان الدم.

وأكدت الطبيبة أن المستوى العالي من الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء يشير أيضا إلى هذا المرض.

وقالت للقناة الخامسة الروسية: "انخفاض عدد الكريات البيضاء لا يؤثر على الشخص وهذا لا يتطلب العلاج. إنه آمن للبشر".

أوصت الطبيبة بإجراء اختبارات الدم الأساسية مرة واحدة على الأقل في السنة.

المصدر: سبوتنيك

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