

أسعار ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2021 أسعار ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2021

أطلقت مودرن موتورز الوكيل الحصري لعلامة سوزوكي فى مصر، سوزوكي ارتيجا موديل 2021 وهي أرخص سيارة عائلية ذات 7 مقاعد MPV، بسعر 280 ألف جنيه.







مميزات سوزوكي ارتيجا 2021



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تتميز سـوزوكي ارتيجا بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، وقوة 77 حصان، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 13.5 ثانية، كما ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.وتأتي السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية”.ارتيجا تتميز بعدد من الكماليات الأخرىوتحتوي سوزوكي ارتيجا على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها “جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًّا، وزجاج خلفي معتم، وشبكة أمامية ومقابض أبواب من الكروم”.