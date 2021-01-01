

أسباب الإمساك المزمن عند الأطفال .. تعرف عليها أسباب الإمساك المزمن عند الأطفال .. تعرف عليها

من المشاكل الشائعة عند الأطفال هو الإمساك، والذي يعد من المشاكل المزعجة خاصة وأن الطفل لا يستطيع التعبير عما يشعر به، فى الغالب قد تكون الأسباب الشائعة للإمساك هى التدريب المبكر على استخدام المرحاض والتغييرات في النظام الغذائي.

وحسب ما ذكره موقع Mayo Clini فإن تشجيع طفلك على إجراء تغييرات بسيطة في النظام الغذائي - مثل تناول المزيد من الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف وشرب المزيد من الماء - يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً نحو التخفيف من الإمساك.



يحدث الإمساك بشكل شائع عندما تتحرك الفضلات أو البراز ببطء شديد عبر الجهاز الهضمي ، مما يتسبب في أن يصبح البراز صلبًا وجافًا



يمكن أن تساهم العديد من العوامل في الإمساك عند الأطفال ، بما في ذلك

قد يعجبك أيضا...

1- قد يتجاهل طفلك الرغبة في التبرز لأنه يخاف من المرحاض أو لا يريد أن يأخذ استراحة من اللعب، يحجب بعض الأطفال عندما يكونون بعيدين عن المنزل لأنهم غير مرتاحين لاستخدام المراحيض العامة.2- قد تؤدي حركات الأمعاء المؤلمة الناتجة عن البراز الكبير والصعب أيضا إلى الامتناع إذا كان التبرز مؤلمًا ، فقد يحاول طفلك تجنب تكرار التجربة المؤلمة.3- التغييرات في النظام الغذائي، قد يؤدي عدم وجود كمية كافية من الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف أو السوائل في نظام طفلك الغذائي إلى الإمساك، من أكثر الأوقات التي يصاب فيها الأطفال بالإمساك شيوعًا عندما يتحولون من نظام غذائي كامل السوائل إلى نظام يحتوي على أطعمة صلبة.4- التغييرات في الروتين. يمكن أن تؤثر أي تغييرات في روتين طفلك مثل السفر أو الطقس الحار أو الإجهاد على وظيفة الأمعاء. من المرجح أيضًا أن يعاني الأطفال من الإمساك عند بدء المدرسة لأول مرة خارج المنزل.5- الأدوية يمكن أن تساهم بعض مضادات الاكتئاب والأدوية الأخرى في حدوث الإمساك.6- حساسية حليب البقر تؤدي الحساسية من حليب البقر أو تناول الكثير من منتجات الألبان (الجبن وحليب البقر) أحيانًا إلى الإمساك.7- تاريخ العائلة، الأطفال الذين لديهم أفراد في العائلة عانوا من الإمساك هم أكثر عرضة للإصابة بالإمساك قد يكون هذا بسبب العوامل الوراثية أو البيئية المشتركة.8- حالات طبية، نادرًا ما يشير الإمساك عند الأطفال إلى تشوه تشريحي أو مشكلة في التمثيل الغذائي أو الجهاز الهضمي أو حالة كامنة أخرى.