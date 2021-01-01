

منها الشاي الأخضر.. مشروبات تساعدك على تجنب أضرار كحك عيد الفطر 2021 منها الشاي الأخضر.. مشروبات تساعدك على تجنب أضرار كحك عيد الفطر 2021

نعتاد على تناول الكحك والبسكويت خلال عيد الفطر 2021، وغيرها من الأطعمة التي ينتج عنها سعرات حرارية عالية مما يضر بالجسم ويؤثر بالسلب على الجهاز المناعي الخاص بنا، لذا هناك مشروبات لا بد من تضمينها خلال يومك في العيد.. وخلال السطور التالية نوضح هذه المشروبات.



مشروبات يمكن تناولها في عيد الفطر 2021 وفقًا لموقع health الطبي:





الماء

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يعتبر الماء من المشروبات التي لا يواظب عليها الكثير من الأشخاص، وينتج عن ذلك تعرضهم للإمساك والجفاف والعديد من المشاكل الأخرى، لذا ينصح كافة الأطباء بضرورة تناول على الأقل 3 لترات ماء يوميًا ليساعد الجسم على التخلص من السموم ولتنظيم درجة حرارته، والتخلص منه عن طريق التبول والعرق ويقلل من مشاكل حصوات الكلي أيضا، عن طريق إذابة الأملاح والمعادن في البول.الليمونيعتبر عصير الليمون من العصائر المفيدة للغاية خلال فترة العيد لاحتوائه على فيتامين سي ومركبات الفلافونويد، حيث تعمل على تنظيم ضغط الدم وتقليل الإصابة بالنوبات القلبية، وارتفاع السكر في الدم، لذا كوب يوميًا من الليمون يعتبر من الطرق التي تزيد مناعة الجسم.الشاي الأخضريحتوي الشاي الأخضر على عنصر البوليفينول، وهو عبارة عن مضادات أكسدة تعمل على تعزيز الحرق في الجسم، حيث يمكن أن يسهم ذلك فى قتل وتدمير الخلايا السرطانية كما يسهم في التقليل من الأضرار الناتجة عن الأطعمة الدسمة.مشروبات الأعشابهناك العديد من مشروبات التوابل والأعشاب تسهم في إزالة السموم من الجسم، وفي حالة تناول الكحك والبسكويت وغيرها من الأطعمة في العيد من الأمثل الحفاظ على تناولها، من بينها الزنجبيل والكركم والينسون، حيث يزيد الكركم من عملية الحرق في الجسم، ويحتوي على مركب مهم للغاية يسمي الكركمين، وهو مضاد قوي للالتهابات ومضاد أكسدة قوي.النعناعمن المعروف أن النعناع يساعد على حل العديد من المشاكل، حيث يعتبر مسكنا للألم طبيعيا، فهو يساعد في التقليل من التشنجات ومشاكل الانتفاخ وعسر الهضم، كما يحتوي أيضا النعناع على فيتامين سي، لذا يعد من المشروبات الهامة التي يجب أن تكون في أيام عيد الفطر 2021، لتخلص جسمنا من السموم.