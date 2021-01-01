بيع تاج من الألماس واللؤلؤ تناقلته الأسرة الإيطالية المالكة على مر الأجيال مقابل 1.5 مليون فرنك سويسري (1.66 مليون دولار) في سويسرا.
وقالت دار سوذبيز للمزادات بعد عملية البيع التي تمت في جنيف، إن السعر واحد من أعلى ما بيع به تاج في السنوات الأخيرة.
يرجع تاريخ التاج إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأُهدي إلى ماريا فيتوريا من عائلة بوتسو لدى زواجها عام 1867 من أماديو الأول من عائلة سافوي والذي أصبح فيما بعد ملكا لإسبانيا.
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التعليقات على دار مزادات تبيع تاجا ملكيا إيطاليا بـ1.6 مليون دولار
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