ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية فى آخر جلسات شهر رمضان

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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية فى آخر جلسات شهر رمضان

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.151 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77%، ليغلق عند مستوى 10767 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13047 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3096 نقطة.

المصدر: اليوم السابع

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