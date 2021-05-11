استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-5-2021 في البنوك المصرية
شهدت اسعار الدولار استقرار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 11-5-2021 ، في البنوك المصرية، فقد بلغ سعر الدولار اليوم فى مصر مستوى 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع حسب تحديث البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات اليوم.
وتداولت البنوك أسعار الدولار بين نطاق 15.61 إلى 15.65 جنيه للشراء و 15.71 إلى 15.75 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء فى بنك الأهلي الكويتي عند مستوى 15.65 وعلى مستوى البيع بلغ سعر الدولار أقل مستوى فى بنوك، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك الأسكندرية.
ويستعرض موقع أموال الغد سعر الدولار في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية فى بنهاية التعاملات والتى جاءت كالتالى:
اسعار الدولار اليوم فى البنوك الحكومية
يضم القطاع المصرفى المحلى مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرا لخضوع ملكيتها إلى الدولة ، وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقارى المصرى العربى وبنك الاستثمار العربى والبنك الزراعى المصرى وبنك التنمية الصناعية.
وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الدولار وفقا لسياسة العرض والطلب التى تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التى أطلقها البنك المركزى فى نوفمبر 2016.
فقد بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع .
وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية فقد عرضت شراء وبيع الدولار كالتالى:
سعر الدولار ببنك المشرق
بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 15.62 جنيه للشراء ,15.72 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك البركة
وطرح بنك البركة سعر الدولار بنحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع .
سعر الدولار اليوم فى البنك العقاري المصري
بلغ سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري بنحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم فى بنك بلوم
ووصل سعر الصرف في بنك بلوم إلى15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي
وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بحوالى 15.61 جنيه للشراء ,15.71 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك المصري الخليجي
وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي إلى15.62 جنيه للشراء ,15.72 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
استقر متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء عند مستوى 15.62جنيه للشراء ، 15.72جنيه للبيع.
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