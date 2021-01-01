شيكابالا يقرر مقاضاة جماهير الأهلي | تفاصيل



شيكابالا شيكابالا

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سيقاضي كل المتجاوزين في حقه خلال مباراة الزمالك أمام الأهلي في لقاء القمة ببطولة الدوري المصري الذي انتهي بالتعادل الإيجابي “1-1”.







وقال شيكابالا عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر : “جماهير الزمالك دائما ما كانت الملهم والسند، وبناء على دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين، سئمنا وطفح الكيل”.

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وتابع :"هذا التحرك ليس من أجلي فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتي يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية".وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت منذ قليل، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، و 20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني ، و20 ألفا على بيتسو موسيماني المدير الفني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي.كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني، وإيقاف اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.