في تطور لافت بشأن القضية المعروفة إعلاميا في مصر باسم "فتاة فندق فيرمونت"، أمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بحفظ القضية وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا بسبب "عدم كفاية الأدلة".
وتعود القضية إلى عام 2020، حيث تقدمت فتاة بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة بشأن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة.
ووقتها أمر النائب العام بالتحقيق في الكن الثلاثاء قالت النيابة العامة إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، في قضية مواقعة أنثى بغير رضاها، لعدم كفاية الأدلة"، وذلك بعد تحقيقات استمرت نحو 9 أشهر.
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التعليقات على مصر.. النيابة العامة تحسم قضية "فتاة فيرمونت"
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