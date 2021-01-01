مصر.. النيابة العامة تحسم قضية "فتاة فيرمونت"

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قضية "فتاة فيرمونت"

في تطور لافت بشأن القضية المعروفة إعلاميا في مصر باسم "فتاة فندق فيرمونت"، أمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بحفظ القضية وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا بسبب "عدم كفاية الأدلة".

وتعود القضية إلى عام 2020، حيث تقدمت فتاة بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة بشأن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة.

ووقتها أمر النائب العام بالتحقيق في الكن الثلاثاء قالت النيابة العامة إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، في قضية مواقعة أنثى بغير رضاها، لعدم كفاية الأدلة"، وذلك بعد تحقيقات استمرت نحو 9 أشهر.

وشرحت النيابة مراحل القضية، بدءا برصد المعلومات التي تم تداولها، والاستماع إلى المجني عليها وعشرات الشهود ومسؤولي الفندق، والأطباء الشرعيين والضباط.

وكانت النيابة قد أدرجت المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأمرت بضبطهم وإحضارهم، فيما تم القبض على بعضهم خارج البلاد.

لشكوى، فيما باتت القضية حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على مدار أشهر.

المصدر: سكاي نيوز

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