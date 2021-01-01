قالت حركة حماس إنها توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها، بـ 130 صاروخ ردا على قصف إسرائيل للأبراج السكنية في غزة.
وقالت كتائب القسام إنها أطلقت صواريخ على تل أبيب، فيما أكد مراسل سكاي نيوز عربية سماع دوي صفارات الإنذار في إسدود جنوب إسرائيل.
وكان قيادي بحركة الجهاد قد أعلن عبر تليغرام إطلاق صواريخ على تل أبيب الساعة التاسعة (1900 بتوقيت غرينتش).
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التعليقات على هجمات صاروحية على تل أبيب ومقتل سيدة .. شاهد
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