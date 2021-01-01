هجمات صاروحية على تل أبيب ومقتل سيدة .. شاهد



عشرات الصواريخ انطلقت من غزة باتجاه تل أبيب عشرات الصواريخ انطلقت من غزة باتجاه تل أبيب

قالت حركة حماس إنها توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها، بـ 130 صاروخ ردا على قصف إسرائيل للأبراج السكنية في غزة.



وقالت كتائب القسام إنها أطلقت صواريخ على تل أبيب، فيما أكد مراسل سكاي نيوز عربية سماع دوي صفارات الإنذار في إسدود جنوب إسرائيل.



وكان قيادي بحركة الجهاد قد أعلن عبر تليغرام إطلاق صواريخ على تل أبيب الساعة التاسعة (1900 بتوقيت غرينتش).

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وقالت مصادر عسكرية إن نظام القبة الحديدية يتصدى حاليا لعشرات الصواريخ التي انطلقت من غزة باتجاه تل أبيب.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة مبنى سكني في ضاحية هولون بإحدى الصواريخ.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن سيدة إسرائيلية قتلت من جراء سقوط صاروخ في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.وقررت إسرائيل تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون، فيما جرى تحويل الرحلات القادمة إلى قبرص.https://www.facebook.com/watch/?v=2974365956139657