رئيس جامعة بني سويف: بدء الامتحانات أول يونيو وتقليل الكثافة بالمدرجات منعا للتكدس

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن أول شهر يونيو هو موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة الطارئ رقم 196، المنعقد صباح اليوم.



ووجه رئيس الجامعة، خلال المجلس، ببدء إعلان جداول الامتحانات للطلاب، مع الانتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالامتحانات، والتأكيد على تشغيل كافة المدرجات وزيادة لجان الامتحانات لمنع تكدس الطلاب بالمدرجات، وتكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني خلال هذه الفترة (الأون لاين)، بما يقلل الكثافة الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية.



وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة من توفير وسائل التطهير والتعقيم، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتعقيم اللجان على مدار اليوم أكثر من مرة وخاصة ما بين فترات اللجان، مع ضرورة تفعيل لجنة الأزمات الرئيسية لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية وتعيين منسق فرعي للجنة بكل كلية.

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وفي سياق منفصل، أكد رئيس الجامعة أن مركز تلقي لقاح فيروس كورونا بالمستشفى الجامعي يستقبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وكذلك جميع المواطنين على مستوى المحافظة دون حجز مسبق، أو قوائم للانتظار، وذلك انطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها.اقرأ أيضا :رئيس جامعة بني سويف: رفع حالة الاستعداد القصوى استعداداً لعيد الفطر المباركأعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ، إعلان حالة الطوارئ ورفع حالة الاستعداد والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعي تحسبا لأي طوارئ قد تحدث خلال اجازة عيد الفطر المبارك.و أكد الدكتور منصور على الانتهاء من مراجعة كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية وتجهيز كميات احتياطية داخل المخازن لأقسام الرعاية الحرجة والعاجلة وكذلك التأكد من توافر الأدوية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بالمستشفى الجامعي .كما شدد على زيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ مع تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد.جدير بالذكر أن رئيس الجامعة وجه بضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل كل الأقسام على مدار الساعة، وذلك في ظل الظروف الراهنة والجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ . مع ضرورة التزام كافة المتواجدين من أطقم طبية ومترددين بضوابط مكافحة العدوى واستخدام وسائل الوقاية الشخصية مشدداً على ضرورة توفير عدد كافي من الأسرة لتجنب حدوث أي أزمات خلال إجازة العيد.