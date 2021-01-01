ننشر جدول امتحانات الاعدادية 2021 بالقاهرة



جدول امتحانات الاعدادية جدول امتحانات الاعدادية

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الاعدادية 2021 ( الصف الثالث الاعدادى) للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020/2021 .



ومن المقرر أن تجرى امتحانات الاعدادية 2021 لطلاب مدارس القاهرة خلال الفترة من 1 يونيو إلى 7 يونيو 2021 .



ومن المقرر أن يتم عقد امتحانات الاعدادية 2021 لطلاب محافظة القاهرة وفقا للجدول التالي :

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الثلاثاء 1 يونيو 2021 : مادة اللغة العربية والخط والإملاءالأربعاء 2 يوينو 2021 : ومادة الدراسات الاجتماعيةالخميس 3 يوينو 2021 : مادة الهندسةالسبت 5 يونيو 2021 : مادة اللغة الأجنبيةالأحد 6 يونيو 2021 : مادة الجبر والإحصاءالاثنين 7 يونيو 2021 : مادة العلوموكشفت وزارة التربية والتعليم ، عن تفاصيل عقد امتحانات الاعدادية 2021 ، المقرر انطلاقها رسميا الشهر القادم لتقييم الطلاب بالفصل الدرسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المديريات التعليمية ستتولى عقد امتحانات الإعدادية 2021 في الفصل الدراسي الثاني أوائل شهر يونيو.وقال وزير التربية والتعليم ، إن امتحانات الاعدادية 2021 سوف تعقد بلجان مراقبة ومؤمنة وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية ، بعد تجهيز لجان النظام والمراقبة الخاصة بذلكوأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم وضع أسئلة امتحانات الاعدادية 2021 ، طبقا لخطة توزيع المنهج بالفصل الدراسي الثاني فقط.واكد وزير التربية والتعليم ، أنه سوف تحتسب الدرجة الحاصل عليها الطالب من 280 درجة.وقال وزير التربية والتعليم : سنعلن التفاصيل الكاملة الخاصة بـ امتحانات الاعدادية 2021 و امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد عيد الفطر إن شاء الله.وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيتولى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 من جانب كل محافظ في محافظته.نظام المواد الغير مضافة للمجموع في امتحانات الاعدادية 2021وبالنسبة لـ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها سوف توفرها لجميع صفوف النقل بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وكذا طلاب شهادة الاعدادية من المنزل على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها.إجراءات احترازية لتأمين لجان امتحانات الاعدادية 2021 ضد كوروناأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه يطمئن أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية العامة ، بأن وزارة التربية والتعليم تبذل كل الجهود لاتمام امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية العامة بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص ، وعلى صحة وسلامة الطلاب ، والسادة المعلمين والإداريين.حقيقة إلغاء اجزاء من المناهج للطلاب قبل امتحانات الاعدادية 2021قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "يجب التأكيد أنه لا يوجد حذف لأى وحدات من مناهج الشهادات العامة".وكان قد قرر الدكتور طارق سوقي وزير التربية والتعليم ، استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا