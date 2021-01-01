طرق تزيين البيت بالبالونات في عيد الفطر 2021

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صورة الخبر: تزيين البيت بالبالونات
تزيين البيت بالبالونات

يعتبر تزيين البيت في العيد بالبالونات من أفضل الطرق لخلق جو مميز داخل المنزل، وهو ما يشعر الأطفال والكبار بالبهجة وفرحة العيد، كما أنها غير مكلفة ويمكن تعلم كيفية تشكيلها من بعض الفيديوهات على اليوتيوب.

تزيين البيت في العيد بالبالونات


ويمكن تزين البيت في العيد بالبالونات الملونة واختيار بالونات الهليوم قد يعطي شكل مختلف للمنزل، ويمكن عملها بأشكال مختلفة بهيئة الحيوانات للأطفال كالديناصور.
ويبدأ تزيين البيت في العيد بالبالونات بنفخ البالونة وقص أجزاء من الورق الملون بالشكل الذي ترغب فيه وثبتيه بلاصق خفيف عليها.

ويمكن استغلال تزيين البيت في العيد بالبالونات لإضفاء لمسة جمالية على ديكورات المنزل بالبالونات؛ حيث يمكن تشكيل هيئة الزهرة أو يمكنك جعل البالونات تتطاير في سقف الغرفة مع حملها لبعض الصور التذكارية الرائعة.
ولن يقتصر الأمر عند تزيين البيت في العيد بالبالونات فحسب بل هناك عديد من الأفكار المختلفة التي يمكن استغلال البالونات فيها لتغير ديكور المنازل وإضافة بهجة على المكان.

صورة الخبر: تزيين البيت بالبالونات

المصدر: elbalad

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