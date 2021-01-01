طرق تزيين البيت بالبالونات في عيد الفطر 2021

يعتبر تزيين البيت في العيد بالبالونات من أفضل الطرق لخلق جو مميز داخل المنزل، وهو ما يشعر الأطفال والكبار بالبهجة وفرحة العيد، كما أنها غير مكلفة ويمكن تعلم كيفية تشكيلها من بعض الفيديوهات على اليوتيوب.
تزيين البيت في العيد بالبالونات
ويمكن تزين البيت في العيد بالبالونات الملونة واختيار بالونات الهليوم قد يعطي شكل مختلف للمنزل، ويمكن عملها بأشكال مختلفة بهيئة الحيوانات للأطفال كالديناصور.
ويبدأ تزيين البيت في العيد بالبالونات بنفخ البالونة وقص أجزاء من الورق الملون بالشكل الذي ترغب فيه وثبتيه بلاصق خفيف عليها.
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