فطارك عندنا.. صينية كفتة مع الأرز الأصفر.. والحلو مهلبية دوم



صينية كفتة مع الأرز الأصفر صينية كفتة مع الأرز الأصفر

تحرص العديد من السيدات على تقديم الأطعمة المختلفة في وجبة الإفطار ، وتقديم الأكلات التي تفضلها الأسرة .



وإليكم طريقة تحضير الكفتة في الصينية مع الأرز الأصفر والحلو مهلبية دوم



مقادير صينية كفتة

نصف كيلو لحمة مفرومة

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