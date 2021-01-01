فطارك عندنا.. صينية كفتة مع الأرز الأصفر.. والحلو مهلبية دوم

صينية كفتة مع الأرز الأصفر
تحرص العديد من السيدات على تقديم الأطعمة المختلفة في وجبة الإفطار ، وتقديم الأكلات التي تفضلها الأسرة .
وإليكم طريقة تحضير الكفتة في الصينية مع الأرز الأصفر والحلو مهلبية دوم
مقادير صينية كفتة
نصف كيلو لحمة مفرومة
نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة
نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة
ملح
فلفل أسود
3 بيضات
نصف كوب بقسماط
بقدونس مفروم
طريقة تحضير صينية كفتة
* يخلط البيض مع التوابل والملح والفلفل والبقسماط والبقدونس ثم يضاف لهم اللحم
* يدهن قالب بايركس بالزيت ثم يفرد اللحم في القالب ويقطع بالسكين مربعات
* تسوى بالفرن وتقدم
مقادير أرز اصفر بالزبيب
2 كوب أرز
قرفة عيدان
كركم
بصل
ماء
زيت
زبيب
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير أرز اصفر بالزبيب
* شوحى البصل فى الزيت على النار ثم ضيفى الملح وعود القرفة والكركم ثم ضيفى الزبيب وقلبى
* ضيفى الأرز وقلبى ثم الماء و إتركى الخليط حتى تمام النضج وقدميه
مقادير مهلبية دوم
عصير دوم
قطع دوم
نشا
سكر
لبن
كريمة فانيليا
طريقة تحضير مهلبية دوم
* تذاب النشا في اللبن ثم يضاف عصير الدوم.
* يرفع المحتوى على النار ثم يضاف السكر والفانيليا ويقلب المحتوى حتى يغلي ويثقل قوامه.
* تضاف الكريمة مع التقليب حتى يغلي المحتوى.
* تصب المهلبية في كاسات التقديم وتترك لتبرد ثم تحفظ بالمبرد حتى تتماسك.
* تزين بقطع الدوم وتقدم.
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