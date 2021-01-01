بخطوات سهلة وبسيطة .. طريقة عمل الغريبة

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طريقة عمل الغريبة

تفضل العديد من السيدات إعداد البسكوت والكحك في المنزل بطرق سهله وبسيطة، لذلك نقدم لكم طريقة عمل الغريبة في المنزل للشيف أميرة شنب.

مقادير غريبة مشكلة

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة

1 و نصف كوب سمن

3 كوب دقيق

ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا
للنكهات

قرنفل صحيح

فستق صحيح

حبهان بودرة

فستق مجروش ناعم

فستق أنصاف

كاكاو



طريقة تحضير غريبة مشكلة

* في العجانة تخلط السمنة مع السكر البودرة

* * تخلط جيدا حتى يصبح القوام كريميا

* * يضاف الدقيق تدريجيا حتى تتماسك العجينة

* * تقسم العجينة ثم يخلط جزء بالحبهان وجزء آخر بالفسدق المجروش أو الكاكاو وجزء يترك سادة

* *وتشكل على هيئة كرات ثم ترص في صاج الفرن على الوجه يضاف القرنفل الصحيح أو الفسدق

* *وتدخل الفرن على 150 لمدة 20 دقيقة

المصدر: elbalad

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