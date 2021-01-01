فيديو.. نمر يتجول في حي سكني بولاية تكساس



نمر يتجول في حي سكني نمر يتجول في حي سكني

أعلنت إدارة شرطة هيوستن بولاية تكساس، رصد نمر يتجول في أحد أحياء المدينة، الأحد، مما أثار حالة من الذعر بين الجيران والمارة.



وشوهد النمر، الذي وضع حول رقبته طوق، وهو يتجول خارج أحد المنازل، عندما واجهه شرطي كان خارج وقت الخدمة، لكنه كان يستجيب لنداءات بعض الجيران بعد مشاهدتهم القط البري الكبير.



وذكرت قناة "كيه بي آر سي" المحلية المرتبطة بشبكة "إن بي سي"، أن أحد الجيران صوَّر المواجهة بين الشرطي والنمر.

قد يعجبك أيضا...

ويُظهر الفيديو الشرطي وهو يوجه مسدسا نحو النمر، بينما يتوجه الحيوان البري ببطء إليه.بعد ذلك، شوهد رجل مجهول الهوية يجذب النمر ويدخله إلى المنزل، وقال شهود عيان إن الرجل توسل إلى الشرطي بأن لا يطلق النار.وقال أحد الجيران للقناة التلفزيونية المحلية إن الرجل "جاء إلى الحيوان البري بنفسه وانحنى وقبّل النمر، ثم أمسكه من ياقته".ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الرجل هو صاحب النمر، ولم يتم تحديد ما إذا كان مالك الحيوان سيواجه أي اتهامات.ولا يُسمح باقتناء النمور في مدينة هيوستن، لكن الأمر قانوني في مقاطعة هاريس المجاورة، على أن يتم تسجيل الحيوان بشكل صحيح، وبموجب مجموعة صارمة من القوانين وإرشادات السلامة.ويطلب ممن يريد اقتناء حيوان بري داخل منزله بأن يحتفظ بمبلغ 100 ألف دولار في التأمين على الحيوان، وإبقائه مؤمنا وبعيدا مسافة ألف قدم على الأقل عن أي منزل أو مدرسة في الجوار.وقالت إدارة شرطة هيوستن إن الشرطي الذي واجه النمر أجرى اتصالا بقوات إنفاذ القانون لتنبيهها، لكن بحلول الوقت الذي وصلت فيه الشرطة، كان النمر قد نُقل بعيدا، بحسب الشهود.ويسمح قانون ولاية تكساس بالملكية الخاصة للنمور وغيرها من "الحيوانات البرية الخطرة"، ولكن يجب على المتقدمين تسجيلها لدى الشرطة المحلية، وتقديم الأوراق إلى الولاية، بالإضافة إلى اتباع متطلبات تقييد وحجز صارمة للحيوانات.https://twitter.com/i/status/1391579206262300674