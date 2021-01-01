أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، توجيه ضربة صاروخية هي الأكبر حتى الآن لـ "اسدود وعسقلان" المحتلتين.
وبحسب وكالة معا قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة : في ضربة صاروخية هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير".
ووتابع فى بيان اليوم إن استمرار قصف مستوطنات الاحتلال جاء رداً على استمرار الاحتلال في استهداف البيوت الآمنة ورجال المقاومة، والقادم أعظم.
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التعليقات على الضربة الأكبر.. كتائب القسام تعلن استهداف إسرائيل بـ 137 صاروخاً خلال 5 دقائق.. فيديو
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