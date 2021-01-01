فاكهة مهملة مضادة للجراثيم.. تعرفي عليها

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هناك فوائد صحية غير متوقعة لتناول فاكهة التوت الأحمر لصحتك، فهي تشمل بعض الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين C وK وB1 وB2 وB3 وB6 وE؛ والمعادن مثل الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والحديد والفوسفور والسيلينيوم والمغنيسيوم.







إليكِ أبرز فوائد تناول ثمرة يوميا من فاكهة التوت الأحمر يقدمها موقع “بولد سكاى” الهندى.

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1. يهدئ البشرةفاكهة التوت الأحمر من أغنى الفواكه بالفيتامينات مثل فيتامين هـ وفيتامين ج، فهي تساعد في تحسين نسيج الجلد، والحفاظ على مرونة الجلد، وبالتالي تحسين صحة الجلد بشكل عام.فوائد صحية مذهلة لـ التوت الأحمر.. يعمل على إنقاص الوزن ويخفض الكولسترول2. يشفي حروق الشمسالتوت الأحمر مصدر ممتاز لفيتامينات ومضادات الأكسدة مثل فيتامين سي.تساعد هذه العناصر الغذائية على حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما تعزز تدفق الدم إلى خلايا الجلد.3. يرطب الجسمالتوت مليء بالماء وقد يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم لفترة طويلة خلال فصل الصيف.4. يروى العطشالتوت يروي العطش ويرطب الجسم، ويهدئ البشرة.5. يبقيك نشطاتساعد الخصائص الغذائية الغنية للتوت فى توفير طاقة فورية والحفاظ على نشاطك.تساعد الفيتامينات مثل مركب C وK وB، والمعادن مثل حمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم على تحسين التمثيل الغذائي وتعزيز مستويات الطاقة في الجسم.6. له تأثيرات مضادة للجراثيمأظهرت دراسة أن التوت له تأثيرات قوية مضادة للجراثيم وفي علاج العديد من أمراض الصيف مثل عدوى الإشريكية القولونية التي تسببها هذه الأنواع من البكتيريا.