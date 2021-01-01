أفضل 5 نصائح للحصول على شفاه وردية بشكل طبيعي



للحصول على شفاه وردية للحصول على شفاه وردية



الحصول على شفاه وردية جميلة دون أي مكياج هو حلم، وللمساعدة في تحقيق الحلم، لدينا 5 علاجات منزلية للحصول على شفاه وردية طبيعية بشكل طبيعي.





1. قشر الشفاه بمقشر السكر والعسل



أحد الأسباب الرئيسية لتغميق الشفاه هو ترسب الخلايا الميتة.

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مقشر الشفاه الطبيعي فعال في إزالة الجلد الميت للحصول على شفاه ناعمة وملساء.السكر البني خفيف على الشفاه ويقشرها أيضًا دون التسبب في أي إزعاج، فالسكر غني جدًا بمضادات الأكسدة التي تمنع تلف الشفاه من الشمس.يحتوي السكر على أحماض الجليكوليك التي تعمل على ترطيب الشفاه وتمنعها أيضًا من السموم البيئية.2. استخدم حليب الورد والبتلاتبتلات الورد تفتيح وتنعيم شفتيك إلى جانب الحليب، تعمل كعلاج ممتاز لتغير لون الشفاه وكذلك لإصلاح الشفاه الداكنة والمرقعة.يعتبر الحليب وبتلات الورد مرطبًا، يحافظ مستخلص الورد على الشفاه من أجل ترطيب صحي، وبالإضافة إلى الصحة، سيحافظ وجود الزيت الطبيعي على الشفاه محمية وناعمة.3. ضعي علبة الكركم والحليبالكركم هو مكون أيورفيدا رائع يساعد في علاج التصبغ، لكن استخدام الكركم لا يقتصر على تفتيح البشرة، غالبًا ما يستخدم الكركم مع الحليب لعلاج الشفاه الداكنة.يساعد الكركم والحليب في إزالة التصبغ ويساعد أيضًا في توفير الشفاه الوردية، ويساعد فرك هذا المعجون في إزالة جميع الخلايا الميتة.4. ضعي عصير الشمندرإذا كنتِ قد تناولت جذر الشمندر، فلا بد أنكِ لاحظت أنه يحول اللسان إلى اللون الوردي.يحتوي الشمندر على صبغات حمراء تساعد في جعل الشفاه زهرية.إلى جانب وجود أصباغ حمراء طبيعية، يعمل جذر الشمندر كعامل تقشير طبيعي، أيضًا، إذا قمتِ بفركه على شفتيك ، فسوف يساعد ذلك في إزالة جميع الخلايا الميتة وتفتيح شفتيك المصطبغة.5. ضعي السمن على الشفاهفي حين أن معظم العلاجات للحصول على شفاه وردية تركز على توفير التغذية للشفاه، فإنها طريقة مناسبة لكِ إذا كنتِ تمتلكين شقتين جافتين وداكنتين، حيث يعمل كثيرًا لإصلاح شفتيك.