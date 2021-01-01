فائدة غير متوقعه لزيوت بذور الكتان



زيوت بذور الكتان زيوت بذور الكتان



عدوى الخميرة وتقلصات الدورة الشهرية، من أبرز الأعراض الشائعة لدى الكثير من النساء إليك أطعمه وزيوت عليك إدخالها لنظامك الغذائى أثناء الدورة الشهرية يقدمها موقع هيلث لاين.





زيت بذور الكتان



زيت بذور الكتان مليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مما يساعد على تقليل أعراض الدورة الشهرية. يمكن أن يخفف من الإمساك والانتفاخ والتشنج ، مما يجعلك بالتأكيد تشعر بتحسن.

الزبادي

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عدوى الخميرة شائعة عند النساء أثناء الدورة الشهرية أو بعدها مباشرة. يمكن أن تساعد زيادة عدد البروبيوتيك التي تستهلكها في منع تلك العدوى.توجد البروبيوتيك في الزبادي وهي بكتيريا جيدة تساعدك على محاربة الالتهابات. يحتوي الزبادي أيضًا على المغنيسيوم والكالسيوم والفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.الإفتاء: يجوز للمرأة تناول حبوب تأخير الدورة الشهرية حتى تصوم رمضان بشرط.. فيديوالسمكالسمك غنى بالحديد والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية فهو يقلل من آلام تقلصات الدورة الشهرية.لن تشعر بالتحسن بشكل طبيعي فحسب ، بل يمكنك أيضًا الحد من عدد مسكنات الألم التي قد تستخدمها عادةً.يمكن أن تساعد الأحماض الدهنية أوميغا 3 أيضًا في تقليل الاكتئاب ، والذي يحدث عادة أثناء الدورة الشهرية. فهي تساعد أيضًا في تقليل تقلبات المزاج ، مما يساعد على زيادة صحتك العامة.الكركملهذه التوابل خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل أعراض الدورة الشهرية. ستكون أعراضك أيضًا أقل حدة. يرجع انخفاض الشدة إلى أن الكركمين هو المكون الرئيسي للكركم.