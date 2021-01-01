علاجات منزلية سريعة للغدة الدرقية.. تعرفى عليها



علاجات منزلية سريعة للغدة الدرقية علاجات منزلية سريعة للغدة الدرقية



لعلاج الغدة الدرقية في المنزل إليك بعض العلاجات المنزلية التي تعمل على حل مشاكل الغدة الدرقية. يقدمها موقع pharmeasy.

زيت جوز الهند



يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية متوسطة السلسلة تساعد في تحسين أداء الغدة الدرقية. يساعد زيت جوز الهند ، تحديدًا عند تناوله في صورة غير ساخنة ، على إنقاص الوزن وزيادة التمثيل الغذائي وتوازن درجة حرارة الجسم.





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علاج نهائي لنشاط الغدة الدرقية بالأعشاب والماءتضخم الغدة الدرقية.. أعراضه وعلاجات فعالة من مطبخك تخلصك منهخل حمض التفاحيساعد خل التفاح على تنظيم دهون الجسم وإزالة السموم من الجسم وامتصاص العناصر الغذائية. يمكن إضافة خل التفاح إلى الماء مع العسل ويمكن تناوله كل صباحالزنجبيلهذا هو واحد من أسهل العلاجات المنزلية للغدة الدرقية لأنه متاح بسهولة. الزنجبيل غني بالمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم ويساعد في مكافحة الالتهاب ، وهو أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل الغدة الدرقية. من الأسهل تناول شاي الزنجبيل.فيتامينات ب12تساعد الفيتامينات على محاربة الأسباب الكامنة وراء مشاكل الغدة الدرقية ويمكن الحصول على فيتامين ب12 عن طريق تضمين البيض واللحوم والأسماك والبقوليات والحليب والجوز في النظام الغذائي اليوميفيتامين ديمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى مشاكل الغدة الدرقية. نظرًا لأن الجسم لا يستطيع إنتاجه إلا عند التعرض لأشعة الشمس ، تأكد من حصولك على 15 دقيقة على الأقل من ضوء الشمس يوميًا. سيؤدي ذلك أيضًا إلى امتصاص أفضل للكالسيوم ومناعة جيدة.ويمكنك تناول بعض الأطعمة الغنية بفيتامين (د) مثل الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل ومنتجات الألبان وعصير البرتقال وصفار البيض. إذا كانت مستويات فيتامين (د) في الجسم منخفضة جدًا ، فستكون المكملات ضرورية.المكسراتمعظم المكسرات مفيدة للجسم فهى مصدر جيد للبروتين والألياف والمعادن ويحتوي اللوز على عنصر السيلينيوم وهو عنصر غذائي صحي للغدة الدرقية. كما أنه غني جدًا بالمغنيسيوم الذي يمكن أن يحافظ على عمل الغدة الدرقية بسلاسة تامة.منتجات الألبانيعتبر الحليب والجبن واللبن الزبادي مفيدًا جدًا للغدة الدرقية نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من اليود ، وهو المعدن الضروري لعمل الغدة الدرقية بشكل سليم. يساعد استهلاك منتجات الألبان أيضًا في زيادة مستويات الفيتامينات التي بدورها ستساعد في حل مشاكل الغدة الدرقية.فاصولياالفاصوليا هي مصدر قوة للتغذية. فهي غنية بالألياف والبروتين والمعادن الأساسية والفيتامينات. الفاصوليا غنية بمضادات الأكسدة والكربوهيدرات المعقدة. نظرًا لأن الفاصوليا غنية جدًا بالألياف ، فهي تساعد في علاج الإمساك وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة لقصور الغدة الدرقيةثبت أن تناول الفاصوليا بانتظام يحسن وظيفة الغدة الدرقية.بذور الكتانبذور الكتان غنية بالأحماض الدهنية المفيدة للقلب والغدة الدرقية. أنها تساعد في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. غنية بالمغنيسيوم وفيتامين ب 12 ، بذور الكتان تحارب قصور الغدة الدرقية.