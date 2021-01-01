رفع الرئيس عبد الفتاح السيسى، العلم المصرى على الكراكة مهاب مميش، أكبر كراكة فى الشرق الأوسط ، إيذانا بافتتاحها ودخولها لأسطول الكراكات بهيئة قناة السويس.
وتعد الكراكة مهاب مميش هي إحدى معدات الحفر المتطورة التى تستخدمها قناة السويس في تطهير المجرى الملاحي من رواسب الرمال والطين، وتسهم في توسعة وتعميق القناة، كما تساهم فى تعويم أى سفينة جانحة فى القناة.
و تتمتع الكراكة مهاب مميش بمواصفات فنية قوية، وتعد ماصة طاردة تلائم العمل في القناة، يبلغ طولها 147.4مترًا، وعرضها 23 مترًا، وغاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 مترًا، وقدرة كلية 29290 كيلو وات.
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التعليقات على الرئيس السيسي يرفع العلم على الكراكة مهاب مميش .. فيديو
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