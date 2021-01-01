الرئيس السيسي يرفع العلم على الكراكة مهاب مميش .. فيديو

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رفع الرئيس عبد الفتاح السيسى، العلم المصرى على الكراكة مهاب مميش، أكبر كراكة فى الشرق الأوسط ، إيذانا بافتتاحها ودخولها لأسطول الكراكات بهيئة قناة السويس.



وتعد الكراكة مهاب مميش هي إحدى معدات الحفر المتطورة التى تستخدمها قناة السويس في تطهير المجرى الملاحي من رواسب الرمال والطين، وتسهم في توسعة وتعميق القناة، كما تساهم فى تعويم أى سفينة جانحة فى القناة.



و تتمتع الكراكة مهاب مميش بمواصفات فنية قوية، وتعد ماصة طاردة تلائم العمل في القناة، يبلغ طولها 147.4مترًا، وعرضها 23 مترًا، وغاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 مترًا، وقدرة كلية 29290 كيلو وات.

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ويصل أقصى عمق حفر للكراكة مهاب مميش، 35 مترًا، وهي مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فى وقت سابق على أن أسطول الكراكات يعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، والضمانة المثلى للحفاظ على عمق القناة البالغ ٢٤ مترًا والذي يسمح بعبور السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية والتكريك، مشيرًا إلى اتساع نطاق عمل أسطول الكراكات التابعة لقناة السويس خلال الآونة الأخيرة، ليمتد للمشاركة في أعمال تطوير الموانئ المصرية وتطهير البحيرات.