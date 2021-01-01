ننشر جدول امتحانات الإعدادية 2021 بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد – محافظ الجيزة ، و مجدى الجيار – وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، جدول امتحانات الاعدادية 2021 ، الصف الثالث الاعدادى عام ولغات " للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020/2021
و وفقا لـ جدول امتحانات الاعدادية 2021 ، تبدأ امتحانات الاعدادية 2021 بالجيزة خلال الفترة من 5 إلى 10 يونيو 2021
حيث يؤدى طلبة وطالبات تعليم الجيزة يوم السبت 5 يونيو مادة اللغة العربية والخط ويوم الاحد 6 يوينو مادة اللغة الاجنبية ويوم الاثنين 7 يوينو مادة العلوم .
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