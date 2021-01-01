ننشر جدول امتحانات الإعدادية 2021 بالجيزة



امتحانات الإعدادية امتحانات الإعدادية

اعتمد اللواء أحمد راشد – محافظ الجيزة ، و مجدى الجيار – وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، جدول امتحانات الاعدادية 2021 ، الصف الثالث الاعدادى عام ولغات " للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020/2021



و وفقا لـ جدول امتحانات الاعدادية 2021 ، تبدأ امتحانات الاعدادية 2021 بالجيزة خلال الفترة من 5 إلى 10 يونيو 2021



حيث يؤدى طلبة وطالبات تعليم الجيزة يوم السبت 5 يونيو مادة اللغة العربية والخط ويوم الاحد 6 يوينو مادة اللغة الاجنبية ويوم الاثنين 7 يوينو مادة العلوم .

ويوم الثلاثاء 8 يونيو مادة الجبر والاحصاء يوم الاربعاء 9 يونيو مادة الهندسة وتختم الامتحانات يوم الخميس 10 يوينو بمادة الدارسات الاجتماعية .وشدد " الجيار" على اتباع كافة لإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة والالتزام بارتداء الكمامة للجميع .وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا .



