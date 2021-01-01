ننشر جدول امتحانات الإعدادية 2021 بالجيزة

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امتحانات الإعدادية

اعتمد اللواء أحمد راشد – محافظ الجيزة ، و مجدى الجيار – وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، جدول امتحانات الاعدادية 2021 ، الصف الثالث الاعدادى عام ولغات " للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020/2021

و وفقا لـ جدول امتحانات الاعدادية 2021 ، تبدأ امتحانات الاعدادية 2021 بالجيزة خلال الفترة من 5 إلى 10 يونيو 2021

حيث يؤدى طلبة وطالبات تعليم الجيزة يوم السبت 5 يونيو مادة اللغة العربية والخط ويوم الاحد 6 يوينو مادة اللغة الاجنبية ويوم الاثنين 7 يوينو مادة العلوم .

ويوم الثلاثاء 8 يونيو مادة الجبر والاحصاء يوم الاربعاء 9 يونيو مادة الهندسة وتختم الامتحانات يوم الخميس 10 يوينو بمادة الدارسات الاجتماعية .

وشدد " الجيار" على اتباع كافة لإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة والالتزام بارتداء الكمامة للجميع .

وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا .

صورة الخبر: امتحانات الإعدادية

المصدر: elbalad

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