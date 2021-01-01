أستاذ تغذية يحذر مرضى كورونا من تناول كحك العيد لهذا السبب ..شاهد

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مرضى كورونا


حذر الدكتور حسن حسونة، استاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، مصابي فيروس كورونا المستجد من تناول الحكك والبسكويت في عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن مصاب كورونا يجب أن يتناول وجبة صحية متكاملة تحتوي على البروتين والاملاح المعدنية.



وقال الدكتور حسن حسونة، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية " دي إم سي"، إن مرضى السكر من ضمن الفئات الممنوعين من تناول الكحك والسكريات بكميات كبيرة ، منوها إلى أن مريض السكر يكون لديه شراهة لتناول كميات كبيرة من السكر .



كما أشار إلى أن كبار السن من ضمن الفئات التي يجب أن تحذر من تناول كمية كبيرة من السكريات ، وذلك لأنهم يعانون احيانا من ارتفاع نسبة الدهون في الدم.



ونصح الدكتور حسن حسونة، بتناول 3 قطع فقط من حلوى العيد ، وعلى فترات زمنية متباعدة ، كما يجب تناول الحلوى التي لا تحتوى على نسب كبيرة من السكر.


وأوضح أن أصحاب أمراض القولون لابد أن يتابعوا حالاتهم مع الدكتور الخاص، لمعرفة التعليمات الخاصة بالكميات الصحيحة المناسبة مع الحالة ، مؤكدا أن السكريات تؤثر بالسلب على جهاز المناعة بالجسم في حال كثرتها .

المصدر: elbalad

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