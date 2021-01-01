حذر الدكتور حسن حسونة، استاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، مصابي فيروس كورونا المستجد من تناول الحكك والبسكويت في عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن مصاب كورونا يجب أن يتناول وجبة صحية متكاملة تحتوي على البروتين والاملاح المعدنية.
وقال الدكتور حسن حسونة، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية " دي إم سي"، إن مرضى السكر من ضمن الفئات الممنوعين من تناول الكحك والسكريات بكميات كبيرة ، منوها إلى أن مريض السكر يكون لديه شراهة لتناول كميات كبيرة من السكر .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أستاذ تغذية يحذر مرضى كورونا من تناول كحك العيد لهذا السبب ..شاهد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق