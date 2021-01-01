حسرة موسيماني.. صحف جنوب أفريقيا تقلل من الأهلي قبل مواجهة صن داونز



بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي



سلطت صحف جنوب أفريقيا الضوء على مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت أمس، الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.







سجل صلاح محسن هدف التقدم للنادي الأهلي، في الدقيقة 73، بعد مراوغة مميزة لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك.

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وأحرز فرجاني ساسي هدف التعادل لفريق الزمالك، في الدقيقة 80 من عمر المباراة، من تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء.محمد صلاح : موسيماني وكارتيرون لا يصلحان لتدريب الأهلي والزمالكضياء السيد: الأهلي يعاني من مشاكل كثيرة قبل مواجهة صن داونزوبهذا التعادل يتقاسم الفريقان نقطتا المباراة، ويصبح الزمالك 45 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 41 ويستقر في المركز الثاني.ماذا قالت صحف جنوب أفريقيا عن مباراة الأهلي والزمالك؟كيك أوف:بيتسو موسيماني يفشل في تحقيق الفوز بالديربي للمرة الثالثة على التواليالشناوي تألق وحرم شيكابالا وأشرف بن شرقي من التسجيلفرحة الأهلي بهدف التقدم بهدف التقدم لم تدم طويلا، حيث تمكن ساسي من إدراك التعادلموسيماني وفريقه ينتظرون حاليا مواجهة صن داونز السبتسوكر لادوما:موسيماني يتحسر على جدول مباريات فريقه قبل مواجهة صن داونزالأهلي قدم عروضا دون المستوى في الفترة الأخيرة بمسابقة الدورييذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف”، أعلن الخميس الماضي، موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 15 مايو الجاري في القاهرة في التاسعة مساء تحت القيادة التحكيمية للحكم السنغالي ماجيت ندياي.بينما قرر الكاف إقامة مباراة العودة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي ونادي صن داونز يوم 22 مايو الجاري في جنوب إفريقيا الثالثة عصرا، تحت قيادة الحكم الزامبي جاني سيكازوي.ويواجه الأهلي منافسه صن داونز في الدور ربع النهائي في الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي، حيث التقيا في موسم 2018 - 2018، وفاز صن داونز 5 - 1، بمجموعة مباراتي الذهاب، ثم التقيا الموسم الماضي 2019 - 2021، وفاز الأهلي 3- 1 "ذهابا وإياب".