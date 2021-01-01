قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن واقعة حذاء شيكابالا لجماهير الأهلي



شيكابالا شيكابالا

قرر اتحاد كرة القدم بقيادة أحمد مجاهد إحالة واقعة “ حذاء شيكابالا نجم نادى الزمالك لجماهير الأهلى فى مباراة القمة أمس إلى لجنة المسابقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .



وكان شيكابالا دخل فى شجار مع جمهور الأهلى المتواجد فى استاد القاهرة الذى احتضن المباراة أمس، عقب استبداله حيث هتفت جماهير الأهلى ضد اللاعب بعد خروجه ليشير شيكابالا إلى الحذاء ردا على هجوم جمهور الأهلى.



هل سيوجه شيكابالا إدانة

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وحول العقوبات المقررة علي شيكابالا ، من المتوقع أن تفحص لجنة المسابقات التقرير الخاص بحكم المباراة والمراقب من أجل معرفة ملابسات الواقعة بالكامل وفى حالة إدانة شيكابالا سيتم وتوقيع عقوبة عليه وفقا للوائح والقوانين .وبسبب واقعة حذاء شيكابالا ، هاجم خالد الغندور، الإعلامي بقناة نادي الزمالك، مُخرج لقاء القمة 122 بين الزمالك والأهلي، والتي أقيمت مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.وكتب “الغندور” عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك: ”الجمهور ممنوع، وده ماتش الأهلي، يا تري مين اللي بيشتم؟، وليه المخرج لم يأتِ بلقطة واحدة على المدرجات؛ لنرى من قام بإدخال هؤلاء؟، وهل لقطة شيكا أهم من لقطة المدرجات في زمن كورونا؟".وانتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.وفي الدقيقة 73 من عمر المباراة سجل صلاح محسن هدف التقدم للنادي الأهلي، عن طريق مراوغة مميزة لـ محمد عواد حارس مرمى الزمالك.وسجل فرجاني ساسي، هدف التعادل، في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، من تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء.وبهذا التعادل؛ تقاسم الفريقان نقطتي المباراة، ويصبح رصيد الزمالك 45 نقطة في المركز الأول، بينما صار رصيد الأهلي 41 نقطة، في المركز الثاني.