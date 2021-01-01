قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسار تفاوض سد النهضة يحتاج صبرا وتأنيا، موجها الكلام للمصريين "متستعجلوش النتائج، لكن كونوا واثقين من الله عز وجل وفي بلدكم وقدراتها، والحفاظ علي حقوق مصر المائية، لا يمكن أن يتجاوز أحد".
وأضاف "الرئيس السيسي"، خلال مؤتمر صحفي لافتتاح عدد من المشروعات لتطوير قناة السويس، "التفاوض عملية شاقة وصعبة".
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التعليقات على في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة للمصريين
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