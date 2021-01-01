في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة للمصريين

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السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسار تفاوض سد النهضة يحتاج صبرا وتأنيا، موجها الكلام للمصريين "متستعجلوش النتائج، لكن كونوا واثقين من الله عز وجل وفي بلدكم وقدراتها، والحفاظ علي حقوق مصر المائية، لا يمكن أن يتجاوز أحد".



وأضاف "الرئيس السيسي"، خلال مؤتمر صحفي لافتتاح عدد من المشروعات لتطوير قناة السويس، "التفاوض عملية شاقة وصعبة".



وأشار، إلى أنه تم استقبال مبعوث امريكي للقرن الافريقي ورئيس الكونوغو الديمقراطية خلال الـ10 أيام الماضية، حتي يتم الانتهاء من حل قضية سد النهضة".

المصدر: elbalad

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