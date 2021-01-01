

خسارة فادحة.. مايكروسوفت لم تحقق أى أرباح من إكس بوكس خسارة فادحة.. مايكروسوفت لم تحقق أى أرباح من إكس بوكس

قالت لوري رايت، المسئول التنفيذى فى شركة مايكروسوفت Microsoft للبرمجيات أن الشركة كانت تبيع أجهزة ألعاب الفيديو Xbox إكس بوكس بخسارة كبيرة وأن الشركة لم تحقق أى أرباح منها.



وبحسب موقع CNET فإن محامى شركة Epic لألعاب الفيديو المالكة للعبة فورتنايت الشهيرة سأل لورى رايت، نائب رئيس قسم تطوير الأعمال فى إكس بوكس، عن الأرباح التى تحققها مايكروسوفت من أجهزة إكس بوكس، وذلك أثناء المحاكمة التاريخية بين شركة آبلو شركة Epic منذ أيام.



وأوضح متحدث باسم مايكروسوفت أن الخسارة التى تكبدتها الشركة من أجهزة إكس بوكس، هى أمر عادى واستراتيجية طبيعية، تحدث لشركات كثيرة حيث يتم توقع الخسرة فى الأجهزة والكماليات الأخرى الخاصة بالألعاب مقابل إصدارها فى السوق ليتم القبال عليها بعد فترة.

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وأضاف المتحدث أن الأعمال الخاصة ببيع أجهزة الألعاب تعتب نموذجًا تقليديًا لدعم الأجهزة، حيث تبيع شركات الألعاب أجهزتها بخسارة لجذب عملاء جدد، ويتم توليد الأرباح من مبيعات الألعاب واشتراكات الخدمة عبر الإنترنت.وتميل تكلفة تصنيع وحدات التحكم إلى الانخفاض على مدار عمرها الافتراضي ، لكن الشركات تخفض أيضًا أسعار التجزئة لوحدات التحكم الخاصة بها.و مع وجود أكثر من 23 شركة وأستوديو يقومون على صناعة الألعاب، وأكثر من 100 مليون لاعب نشط شهريًا على إكس بوكس ، وحوالى 18 مليون مشترك فى خدمة Game Pass عبر وحدة التحكم والهاتف والكمبيوتر ، فإن أعمال الألعاب هي عمل مربح وعالي النمو لشركة مايكروسوفت على المدى الطويل.وكانت شهدت شركة آبل الأمريكية منذ أيام واحدة من أخطر التهديدات القانونية فى تاريخها، حيث واجهت اتهاما بممارسة الاحتكار من قبل دعوى مرفوعة من شركة Epic المالكة لواحدة من أشهر ألعاب الفيديو، فورتنايت، والتى تتهم آبل بأنها تشكل سلوكًا مناهضًا للمنافسة.