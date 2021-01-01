"روس كوسموس" تقرر إنشاء ستة أقمار جديدة للاتصالات

قررت مؤسسة "روس كوسموس" إنشاء ستة أقمار جديدة للاتصالات من نوع "Gonets-M" بحلول عام 2025 .
وتشير وثائق المؤسسة إلى أن الأقمار الصناعية ذات الأرقام 36 و37 و38 ستكون جاهزة في الأول من يوليو عام 2025 ، والأقمار الصناعية ذات الأرقام 39 و40 و41 ستكون جاهزة في الأول من أكتوبر 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأقمار الصناعية للاتصالات من نوع "Gonets-M" التي أطلقت إلى الفضاء منذ عام 2005 بلغ 22 قمرا، ومن المقرر إطلاق الأقمار 33 و34 و35 في عام 2022 بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1b مع وحدة التعجيل "فريغات" من مطار فوستوتشني الفضائي.
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