برج الجدي اليوم.. لا تركز في خسائر السنوات الماضية

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برج الجدي اليوم.. لا تركز في خسائر السنوات الماضية

وبرج الجدي ينضم إليه مواليد الفترة (من 22/12 إلى 20/1)، وهذه التوقعات لأبناء البرج اليوم:

على الصعيد المهنى

يجب أن تنظر لنصف الكوب الممتلئ، ولا تركز فى خسائر السنوات الماضية، وحاول مرة أخرى لإثبات نفسك من جديد فى عملك، حتى تنال رضا رؤسائك فى العمل وتستطيع العمل فى جو هادئ.

على الصعيد العاطفى

لا تندم على ما قدمته للحبيب السابق، أو تغير فكرتك عن الحب، وحاول أن تحب من جديد ولكن اختار الشخص المناسب لك حتى لا تكرر نفس التجربة الماضية، وتشعر بالاستقرار والسعادة مرة أخرى.

وتظل النصيحة الدائمة لمواليد برج الجدي فهي حاول أن تعبر عن مشاعرك ، وان تترك وقت لعائلتك ، فالحياة لا تقتصر فقط على العمل ، ويجب أن تنفتح عن العالم ، وتتخلص من العزلة التي تضع نفسك بها.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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