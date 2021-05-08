وبرج الجدي ينضم إليه مواليد الفترة (من 22/12 إلى 20/1)، وهذه التوقعات لأبناء البرج اليوم:
على الصعيد المهنى
يجب أن تنظر لنصف الكوب الممتلئ، ولا تركز فى خسائر السنوات الماضية، وحاول مرة أخرى لإثبات نفسك من جديد فى عملك، حتى تنال رضا رؤسائك فى العمل وتستطيع العمل فى جو هادئ.
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التعليقات على برج الجدي اليوم.. لا تركز في خسائر السنوات الماضية
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