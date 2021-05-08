

شاب يلمس المخلوق السام ويهم بلعقه دون وعي لخطورته شاب يلمس المخلوق السام ويهم بلعقه دون وعي لخطورته

شارك شاب يحمل اسم "Alexa Reed" على تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو له، وهو يتعامل مع مخلوق بحري جرفته الأمواج على الشاطئ، دون أن يدرك أن هذا الكائن هو قنديل البحر الأزرق "الخطير".



وفي مقطع الفيديو، قام "Alexa Reed" بوخز وحفز الحيوان الذي يشبه البالون، والذي يبدو أنه مليء بسائل أزرق وله مخالب طويلة خيطية، وقال: "انظروا يا شباب ، قناديل البحر لا تزال هنا"، وواصل لمسها بإصبعه، وأضاف: "يا إلهي، الجو بارد جدا ولزج جدا، سألتقطه"، كما قام الشاب بقرصها بين أصابعه، وتابع: "نعم، إنها قنديل البحر، انظر كم هو كبير، وما زال يتحرك.. يا إلهي، سوف ألعقه"، في حين يخرج الشاب لسانه ويلمس القنديل به.



وظهر "Alexa Reed" بدا غافلا تماما عن حقيقة أن المخلوق كان مخلوق بحري "خطير جدا"، يدعى "رجل الحرب البرتغالي" أو "الرعب العائم"، حيث يمكن أن يصل طول هذا القنديل إلى 12 بوصة وعرضه خمس بوصات، مع وصول مخالبه إلى 165 قدما، هذا ويقوم هذا القنديل باستخدام سمه لشل وقتل فرائسه، ويمكن أن تسبب لدغته كدمات تسبب "ألما شديدًا" لأيام، وبالرغم من ندرته إلا أنه من المعروف أن "رجل الحرب" يقتل البشر.

شاب يلمس المخلوق السام ويهم بلعقه دون وعي لخطورتهوسرعان ما أخبر مستخدمو "تيك توك"، متابعو "Alexa"، أنه "ارتكب خطأ فادحا"، إذ أن أحدهم حذر الآخرين من تقليد هذا السلوك، والبعض قال ساخرا: "لهذا تعيش المرأة أطول من الرجل"، في حين أضاف البعص الآخر: "إنه نوع من siphonophore، مسلحة بملايين من الخلايا اللاذعة المتفجرة، قوية بما يكفي لجعل Nemo يتيما، وتحويل الشخص أحيانا إلى صيغة الماضي"، وأردف البعض:"بصراحة ، أنت محظوظ إذا كان هذا كل ما تحصل عليه، لأن السم يمكن أن يؤدي إلى رد فعل شبيه بالحساسية ينتج عنه تورم في الحلق ومشاكل في القلب وصعوبة في التنفس، حيث تختنق، ربما حتى الموت".



