شارك شاب يحمل اسم "Alexa Reed" على تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو له، وهو يتعامل مع مخلوق بحري جرفته الأمواج على الشاطئ، دون أن يدرك أن هذا الكائن هو قنديل البحر الأزرق "الخطير".
وفي مقطع الفيديو، قام "Alexa Reed" بوخز وحفز الحيوان الذي يشبه البالون، والذي يبدو أنه مليء بسائل أزرق وله مخالب طويلة خيطية، وقال: "انظروا يا شباب ، قناديل البحر لا تزال هنا"، وواصل لمسها بإصبعه، وأضاف: "يا إلهي، الجو بارد جدا ولزج جدا، سألتقطه"، كما قام الشاب بقرصها بين أصابعه، وتابع: "نعم، إنها قنديل البحر، انظر كم هو كبير، وما زال يتحرك.. يا إلهي، سوف ألعقه"، في حين يخرج الشاب لسانه ويلمس القنديل به.
وظهر "Alexa Reed" بدا غافلا تماما عن حقيقة أن المخلوق كان مخلوق بحري "خطير جدا"، يدعى "رجل الحرب البرتغالي" أو "الرعب العائم"، حيث يمكن أن يصل طول هذا القنديل إلى 12 بوصة وعرضه خمس بوصات، مع وصول مخالبه إلى 165 قدما، هذا ويقوم هذا القنديل باستخدام سمه لشل وقتل فرائسه، ويمكن أن تسبب لدغته كدمات تسبب "ألما شديدًا" لأيام، وبالرغم من ندرته إلا أنه من المعروف أن "رجل الحرب" يقتل البشر.
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التعليقات على شاب يلمس المخلوق السام ويهم بلعقه دون وعي لخطورته
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