

وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الجسم الكريهة.. ضرورية فى الصيف وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الجسم الكريهة.. ضرورية فى الصيف

عندما ترتفع درجة حرارة الطقس، يعانى الإنسان من التعرق الشديد والذى يساعد فى التخلص من سموم الجسم والحفاظ على درجة حرارته، لكن فى نفس الوقت تنتج عنه رائحة كريهة، تجعله يشعر بالإحراج أمام الآخرين، ويمكن علاج المشكلة من خلال اتباع وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الجسم الكريهة، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "bebeautiful".



وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الجسم الكريهة: وصفة الخل

يجب أخذ قطعة من القطن ووضع القليل من الخل سواء الأبيض أو خل التفاح، ومسح المناطق المعرضة للتعرق بالجسم، حيث يساعد الخل على موازنة درجة حموضة الجلد وقتل البكتيريا الناتج عنها الرائحة.





قد يعجبك أيضا...

وصفة الليمون للتخلص من رائحة الجسم الكريهةيعمل الليمون على موازنة درجة حموضة الجلد، من خلال تقطيع الليمون إلى نصفين وعصرهم على ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة لعمل عجينة ووضعها على الإبط وتركه لمدة 10 دقائق ثم غسل الإبطين.وصفة الشاي للتخلص من رائحة الجسم الكريهةنملأ إناء بالماء ونضيف عدد من أوراق الشاي الأخضر، و بمجرد أن يبرد، يجب غمس كرة قطنية في الخليط ووضعها على المناطق المعرضة للتعرق، حيث يساعد الشاي في الحفاظ على البشرة جافة والتخلص من الروائح الكريهة، ويمكن تكرار النصيحة مرتين إلى ثلاث مرات فى الأسبوع.وصفة الطماطم للتخلص من رائحة الجسم الكريهةنحضر كوبين من عصير الطماطم الطازج ونضيفه إلى دلو من الماء، ونستحم به أو ننقع الجسم لمدة 20-30 دقيقة، حيث تساعد الخصائص المطهرة التى تحتوى عليها الطماطم فى التخلص من الروائح الكريهة.وصفة صودا الخبز للتخلص من رائحة الجسم الكريهةتساعد صودا الخبز على امتصاص الرطوبة والتقليل من نمو البكتيريا، ويمكنك استخدامه مثل بودرة التلك ووضعه على الإبطين وبين أصابع القدم، ويمكن وضع القليل منها فى الحذاء وتركها طوال الليل مع تنفيض الحذاء قبل ارتدائه فى الصباح، حيث يساعد ذلك فى التخلص من الروائح الكريهة داخل الحذاء، أو يمكن خلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع كوب من الماء، ووضع الخليط في زجاجة رذاذ قديمة، ورش منطقة الإبط يومياً مع التأكد من جفاف الإبط قبل ارتداء الملابس لتجنب البقع .