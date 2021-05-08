أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الطفلة إليزابيث نورمان البالغة من العمر 7 سنوات، ستصبح أول طفلة في العالم ترسل شيئا إلى القمر في وقت لاحق من هذا العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطفلة نورمان سترسل ملصقا مكتوبا عليه: "Astro Liz’s Lab"، وهو اسم حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في كبسولة زمنية ستنطلق إلى القمر هذا العام.
وتعيش الطفلة في مدينة ليستر البريطانية، وقد أصبحت مهووسة بالفضاء بعد أن شاهدت هبوط مركبة الفضاء "برسيفيرنس" التابعة لـ"ناسا" على المريخ العام الماضي، حيث قررت بعدها صنع صاروخها الفضائي الخاص.
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التعليقات على بريطانية مهووسة بالفضاء.. أول طفلة في العالم ترسل شيئا إلى القمر (صورة)
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